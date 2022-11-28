СК России предупредил о появлении лжеследователей

Если вам звонят и представляются сотрудником правоохранительного органа, проверяйте озвученную информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана Фото: Shutterstock

СК России предупреждает: в России участились случаи обращения граждан в правоохранительные органы с сообщениями о фактах совершения преступлений лицами, представляющимися сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации.

«Так, ранее Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал поручение об организации процессуальной проверки по факту мошеннических действий в отношении 76-летней москвички, которую неизвестные, представившись сотрудниками СК России, убедили продать единственное жилье. Кроме того, в средствах массовой информации сообщалось, что в органы полиции Санкт-Петербурга обратился гражданин Китая, который заявил, что неизвестные под видом сотрудников СК России, угрожая оружием, похитили у него крупную сумму денежных средств», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Учитывая рост мошеннических преступлений лжесотрудниками ведомства, Следственный комитет России призывает граждан к бдительности и осторожности.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗВОНЯЩЕГО?

- Следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа.

- Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований об отчуждении имущества, в частности, переводе денежных средств на какие-либо счета.

- Сотрудники СК России не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах или вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.

- Мошенники зачастую путем угроз пытаются убедить жертву не перезванивать в государственные органы и финансовые организации для проверки информации якобы из-за того, что может произойти «разглашение конфиденциальных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность».

ВНИМАНИЕ!

Первое - не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Второе - не сообщать никому реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Если вам звонят и представляются сотрудником правоохранительного органа, проверяйте озвученную информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана. В случае, если мошенники представляются следователями СК России, можно воспользоваться телефонами, размещенными на официальных сайтах региональных следственных управлений (по месту вашего жительства), а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).