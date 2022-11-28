40% россиян считают нужным запретить продажу табака и вейпов

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Подмосковье восьмиклассник скончался после затяжки электронной сигаретой. У мальчика случился приступ, он потерял сознание, а приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь. Эта история породила новую волну обсуждений, и россияне в очередной раз выразили уверенность, что нужно продолжать борьбу с курильщиками. Такого мнения придерживаются 94% респондентов. Советующий опрос провел сайт KP.RU.

Так, 40% россиян заявили, что в России вообще следует запретить продажу сигарет, вейпов и электронных сигарет. Почти половина населения считает, что в сигаретах нет не только пользы, но и смысла. Табак просто губит здоровье курильщиков и их близких, а также вытягивает из семьи огромные деньги.

«Думаю табачную продукцию нужно просто изъять из продажи. Просто не будет сигарет и все, люди перестанут курить и губить себя», - говорит участница опроса.

Однако еще 54% верят, что желающие найдут способ обойти запреты, поэтому действовать нужно хитрее. Так, 14% предлагают действовать от обратного и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни. Платить им больше зарплаты, выдавать пособия, отправлять в отпуск и так далее. Тогда, возможно, курильщики задумаются и смогут побороть свою привычку.

10% предлагают действовать через молодежь и привлекать к пропаганде здорового образа жизни известных личностей, блогеров. Чтобы кумиры и авторитеты не «портили» подростков, а наоборот стали для них достойным примером. Еще 7% добавили, что нужно ввести ответственность для родителей за курение детей, и тогда они будут следить за подростками еще пристальнее.

9% россиян полагают, что в борьбе с курильщиками поможет антиреклама. Да, сейчас на пачках и так печатают предупреждения об опасности табака, но напоминаний о вреде курения должно стать больше. Респонденты предлагают разработать новую социальную кампанию с рекламными роликами, билбордами, листовками, чтобы люди буквально начали испытывать отвращение ко всему, связанному с табачной продукцией. И никто ни в коем случае не подумал, что сигареты это круто и модно.

8% опрошенных считают, что на табачную продукцию нужно еще больше поднять цены, чтобы они перестала быть доступна рядовому гражданину.

40% россиян заявили, что в России вообще следует запретить продажу сигарет, вейпов и электронных сигарет

6% предлагают перенять пример Великобритании, и запретить курение в любых общественных местах, и даже на улице. Пусть курильщики достают сигареты только в безлюдных местах или дома.

И только оставшиеся 6% заявили, что курильщиков нужно оставить в покое и не вводить никаких новых антитабачных мер.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 13,4 тысячи человек.