Губернатор Дмитрий Махонин помог семьям мобилизованных в решении бытовых вопросов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с родными мобилизованных прикамцев.

Отправляясь в зону СВО, мобилизованные пермяки должны быть уверены в том, что оставляют за собой крепкий тыл, что их семьи не будут испытывать бытовые проблемы. Поэтому губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием, во время которого пообщался с семьями мобилизованных, узнал, какая им сегодня нужна помощь.

Виктория, жительница деревни Кипчак Куединского округа, после мобилизации мужа осталась хозяйкой в только что построенной усадьбе. Вот только муж не успел передать ей права собственности, из-за чего у женщины стали возникать проблемы. Ресурсоснабжающая организация отказалась проводить до дома газ, так как заявление на подключение должен написать собственник.

Глава региона предложил следующий выход из ситуации: муж Виктории оформит электронную доверенность, и с ее помощью женщина сможет получить все необходимые документы уже в ближайшее время. Дмитрий Махонин пообещал, что лично проконтролирует решение вопроса.

А семья Конфетчиковых из Горнозаводска купила дом и участок. И как раз этой осенью собирались делать септик для канализации, но мужа мобилизовали, и пока работы застопорились.

- Мы хотели строить, когда подморозит, чтобы было меньше слякоти и грязи, - рассказала Галина Конфетчикова на приеме у губернатора. – Муж работает на экскаваторе, он сам хотел в сентябре все выкопать и установить.

После вмешательства Дмитрия Махонина дело сразу сдвинулось - к дому Конфетчиковых уже подвезли бетонные кольца для септика.

А пермячка Элина обратилась к главе региона по проблеме платных занятий для детей. Ее дочери ходят на танцы, в бассейн, к логопеду, а также обычные кружки в школе - на это уходит большая часть семейного бюджета. Благодаря личному вмешательству губернатора Прикамья семье призывника дадут компенсацию на дополнительные занятия младшей дочери в садике, а старшая девочка получит путевку в оздоровительный лагерь.

В ходе встречи Дмитрий Махонин поручил решить и другие социально-важные вопросы семей. Так, например, в Юсьве и Чернушке в частных домах семьям требуются дрова, решить эту проблему помогут городские власти.

- Хотелось бы сказать еще раз, что вы не одни, мы будем всячески вас поддерживать, - обратился в завершении приема к семьям мобилизованных губернатор Дмитрий Махонин. - Понимаю, что времена непростые, тем не менее, только вместе мы можем преодолеть все сложности. Я просил местные администрации с каждой семьей быть на контакте, узнавать, какие проблемы у них существуют, чтобы их можно было максимально быстро решить.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, поддержка семей мобилизованных сегодня является одной из приоритетных задач региональных властей. За последний месяц в социальные службы Прикамья поступило почти пять тысяч обращений. Многие вопросы касаются бытовых проблем, когда людям нужна адресная помощь. По словам обратившихся благодаря вмешательству губернатора вопросы решаются оперативно.

Также для семей мобилизованных действуют постоянные меры поддержки, чтобы воспользоваться ими, нужно обращаться в территориальные управления министерства социального развития, либо на сайт системы быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край», действующей в регионе при поддержке губернатора.

Ни одно обращение на сайт или в группу ВКонтакте «Помощь здесь. Пермский край» не остается без ответа.

- Организовано все таким образом, что по каждой ситуации разработан стандартный алгоритм, а все нестандартные ситуации отрабатываются в рабочем, ручном режиме, - рассказала Лилия Ширяева, куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край».

Система «Помощь здесь. Пермский край» является единым окном для обращений по вопросам мобилизованных и членов их семей по всем направлениям. Для оперативного оказания поддержки по поручению губернатора Прикамья к работе проекта подключены все региональные министерства и ведомства.

Но далеко не все жители региона, которым требуется помощь, могут изложить свою проблему в онлайн-формате или по телефону. Многим нужно видеть человека, к которому они обращаются. Поэтому в рамках проекта был открыт Единый центр поддержки семей мобилизованных. Он разместился в здании Дома офицеров Пермского гарнизона по адресу: город Пермь, улица Сибирская, 59. Сюда родные и близкие мобилизованных прикамцев и участников СВО смогут прийти, чтобы получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Также здесь будут вести прием представители краевого военкомата, которые смогут разъяснить вопросы об особенностях мобилизации и условиях прохождения службы.

Помимо этого, Единый центр станет пунктом сбора гуманитарной помощи и полевой почты для участников СВО.

Работу Единого центра поддержки семей мобилизованных курирует Константин Строгий, офицер с боевым опытом, служивший в начале 2000-х в Чечне. Несколько лет он руководил краевым департаментом общественной безопасности. Константин Строгий уже посетил центры подготовки мобилизованных из Пермского края в Елани и Тюмени, передал командирам батальонов посылки, собранные для мобилизованных жителями Прикамья. И он пообещал, что при необходимости подобные поездки будет совершать регулярно.