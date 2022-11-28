Лучше один раз увидеть… если не можешь услышать

Домашнее видеонаблюдение — хорошая защита не только от грабителей, но и от лишних переживаний. В этом недавно убедилась жительница Петербурга Фаина Викторовна.

Ее пожилая мама долго не отвечала на звонки. Женщина уже готова была сорваться с работы и отправиться к ней домой. Но тут вспомнила, что есть и другие способы убедиться, что с мамой все в порядке.

Подробности — смотрите в этой видеоистории.

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