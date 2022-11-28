Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил аномальных морозах. Когда они закончатся, неизвестно

В Москве и области со вторника днём -4…-6 градусов, ночью до -15, местами даже до -18 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мороз и солнце - день чудесный, но аномальный. Так определи погоду, которая ждёт жителей многих регионов России в ближайшие дни, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Такая синоптическая ситуация называется восточный процесс, - рассказал Вильфанд в эфире радио «Комсомольская правда». - Над Западной Сибирью сформировался мощный антициклон с крайне высоким атмосферным давлением, 780 - 785 мм рт ст. Гребень высокого давления переваливает через Уральский хребет в Европейскую часть России. Что это означает?

В Москве и области со вторника днём -4…-6 градусов, ночью до -15, местами даже до -18. Такие морозы соответствуют самому холодному периоду года в Москва - последним числам января. Для нынешних дат такая температура на 5 - 6 градусов ниже нормы. То есть морозы придут в столицу! на два месяца раньше срока!

Облаков почти не будет - ночью лунно и звёздно, днём солнечно, искрящийся снег. И влажность будет небольшая. И ветер всего-навсего 2 - 3 м/сек. С моей точки зрения, это более комфортная погода, чем слякоть, ноль и мокрый снег. Она продержится как минимум до вторника-среды следующей недели. Впрочем, это не значит, что потом погода изменится - просто дальше достоверный прогноз сделать невозможно.

Но москвичам грех жаловаться на стужу:

- Наиболее холодная погода будет на юге Западной Сибири, а это самые густонаселённые регионы Азиатской части России, - продолжает Вильфанд. - В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях морозы, которые крайне редко бывают даже в январе, -30…-35 градусов.

А на севере Европейской России, в том числе в Санкт-Петербурге, намного теплее. Ночью -5, днём около ноля.

На юге, в Крыму и Краснодарском крае, днём +10, ночью ноль. Но и там сложная погода - дождь, штормовой ветер и гололед.

И самая леденящая кровь аномалия: в Якутии, в Оймяконе, на днях было -49,9 - даже для полюса холода стужа на 10 - 12 градусов ниже нормы.