Модные тренды зимы: Блеск пайеток Жасмин и дерзкое декольте Валерии

Зара-одна из самых элегантных артисток на нашей сцене Фото: соцсети

За месяц до Нового года начинается самая жаркая пора. Красотки закрывают на железный засов холодильник, чтобы потом беспроблемно влезть в новогодний наряд. Ну и конечно же, начинается активный поиск того самого платья.

Наш модный эксперт, любимый дизайнер олимпийской чемпионки Татьяны Навки и певицы Риты Дакоты Белла Потёмкина рассказала KP.RU, какие вечерние наряды актуальны нынешней зимой.

Дизайнер Белла Потемкина рассказала о модных трендах зимы Фото: Личный Архив

Мини, как у Джоли и «голое» платье, как у Мэрилин

-Классика никогда не выйдет из моды. Тому подтверждение недавний выход на красную дорожку Ким Кардашьян в легендарном «голом» платье Мэрилин Монро. Этот наряд актриса купила в 62 году за 12 тысяч долларов. На платье было нашито вручную две с половиной тысячи кристаллов. В этом платье Мэрилин блистала на 45-летнем юбилее Джонни Кеннеди. И именно в нем она ему томно спела: «С днём рождения, мистер президент». Этот наряд От Жана Луи Сама Мэрилин называла -«кожа и бисер».

В 99 году это платье было продано на аукционе за 1 миллион 300 тысяч долларов. Неудивительно, что и в наши дни подобные платья, подчеркивающие формы, актуальны.

Если вы хотите образ, как у звезды, то стоит обратить внимание и на наряды Анджелины Джоли. Один из самых трендовых —лаконичное мини из пайеток. Вообще коктейльные платья из пайеток-хит этого сезона.

Если вы хотите образ, как у звезды, то стоит обратить внимание и на наряды Анджелины Джоли

Причем, пайетки могут быть любых цветов -черные, серебристые, белые.

Вечерний наряд из пайеток можно выбрать с подходящей вам линией декольте — либо это полностью открытые плечи, как у Джоли, либо это изящный V-образный вырез с плечиками-фонариками, как у певицы Валерии. Или же —как в моей новогодней коллекции это может быть открытая линия декольте с вырезом «сердечко», — рассказывает kp.ru дизайнер Белла Потемкина.

Красный не выйдет из моды

-Девушки в красном всегда будут королевами вечера. Певица Жасмин выбрала платье с высоким разрезом, подчеркнувшим ее стройные ножки. Такой струящийся силуэт создаст женственный образ для новогоднего вечера или любого другого торжественного мероприятия. И такой фасон идеально подчеркивает линию талии. Он хорош, как для худеньких девушек, так и для дам с красивыми формами. Кстати, можно разбавить такой наряд чокером в виде розы. Это придаст образу изысканность, -советует Белла Потемкина.

Прозрачные блузы, как у Лорак

-Актуальные пайетки (в данном случае Ани Лорак выбрала брюки из пайеточной ткани с прозрачными вставками) будут хороши и с прозрачными блузами или кроп-топом. Такое сочетание разных фактур создаёт грациозный силуэт. Рекомендую дополнить образ вечерним клатчем, декорированным пайетками или бархатом, -говорит наш модный эксперт.

«Русалочка» Зара

-Зара-одна из самых элегантных артисток на нашей сцене. Для торжественного выхода певица выбрала беспроигрышный вариант - платье «Русалочки».

Элегантный наряд макси выполнен из серебристых пайеток. Платье имеет закрытую линию декольте, но оно струится по фигуре, выгодно подчеркивая стройные изгибы артистки. И как яркий акцент — серебряный клатч. Модно и актуально. Это очень женственный и эстетичный праздничный образ можно дополнить изящными серебряными босоножками, — поделилась с kp.ru Белла Потемкина.