У кого вырастут зарплаты в 2023 году: пять изменений, о которых должен знать каждый

Экономике не хватает трудоспособной молодежи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Почему-то кажется, что 2023 год будет не совсем обычным для российской экономики. И для рынка труда в том числе. Мы решили выяснить, чего ждать работникам разных отраслей, где будут водиться денежки, а кому придется затянуть пояса.

Эксперты выделили пять главных тенденций на рынке труда в 2023 году.

1. Нехватка молодежи

- Из-за демографической ямы 90-х и начала нулевых на рынке труда образовался кадровый голод. Экономике попросту не хватает трудоспособной молодежи. Когорта соискателей от 18 до 35 лет сокращается из года в год, и в ближайшее время ситуация не изменится, - говорит руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев. И из-за этого...

2. В офис идут одни «старики»

- Работодатели стали активнее нанимать возрастных кандидатов, а также женщин. При этом зарплатные ожидания кандидатов в возрасте 45 лет и старше начали быстро расти. И вряд ли стоит ожидать ослабления этой тенденции в следующем году, ведь дефицит молодых специалистов увеличивается, - продолжает Михеев.

3. Недостаток «синих воротничков»

Многие айтишники, журналисты получили отсрочку от мобилизации. А вот кого она затронула серьезно, так это «синих воротничков» (людей, занятых физическим трудом). Кто-то из них отправился под ружье, кто-то - за границу. И дефицит представителей рабочих профессий уже заметен.

- Серьезно растет число вакансий монтажников, сантехников, механиков, токарей, грузчиков, разнорабочих и упаковщиков, - отмечает Юрий Михеев.

4. Поворот на восток

Сотрудничество с Азией продолжит развиваться. А значит, будут нужны специалисты по доставке, торговые агенты и прочие специалисты по налаживанию торговых связей. А также знатоки «дружественных» языков.

- Увеличилось количество вакансий, где требуется знание китайского. При этом сократилось число вакансий, где требуется знание английского, французского и немецкого языков. Этот тренд точно получит продолжение в 2023 году, - прогнозирует Михеев.

Кто в шоколаде? А кто в накладе? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Мало гастарбайтеров

- Из-за демографической ямы 90-х молодежи сейчас мало и в Средней Азии. Из-за этого приток иностранной рабочей силы в Россию уменьшится, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

К тому же у мигранта на рынке труда появляется серьезный конкурент - российский работяга. Многие в нынешних экономических условиях уже не будут брезговать непрестижной физической работой, на которую шли в основном приезжие.

КСТАТИ

Что с безработицей?

Минэкономразвития прогнозирует, что в следующем году безработица вырастет с нынешних 3,9% до 4,4%. Это не так уж и много, учитывая экономические потрясения. И это тот редкий случай, когда эксперты вряд ли станут спорить с оптимистичными прогнозами чиновников.

- Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме. К тому же сейчас компании вышли примерно на прошлогодний уровень найма, - говорит управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Виктор Ляшок тоже считает, что в следующем году не стоит бояться всплеска безработицы:

- Скорее наоборот: можно ожидать роста спроса на работников после частичной мобилизации.