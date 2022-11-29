В Москве при странных обстоятельствах найдена мертвой жена миллионера и участница конкурса "Мисс Казахстан"

Актриса Наталия Стешенко скончалась при загадочных обстоятельствах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Наталия Стешенко, сыгравшая в сериалах "Лига обманутых жен" и "Инспектор Купер", скончалась при загадочных обстоятельствах. Тело 37-летней артистки накануне вечером в ее квартире на Ростовской набережной обнаружил девятилетний сын. По предварительным данным, перепуганный мальчик попросил соседей вызвать "скорую", однако, прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

- Известно лишь, что ей стало плохо, приехала неотложка. Но Наталия уже скоропостижно скончалась. Эта информация повергла нас в шок, - рассказали в Театре Луны, где служила Стешенко.

Синяков, побоев и других следов насилия при первичном осмотре на теле актрисы не обнаружено: скорее всего, криминала в этой трагедии нет. Однако, ясности это пока не прибавляет. От чего вдруг умерла молодая женщина, которая не жаловалась на здоровье, еще только предстоит установить специалистам. В эту субботу, 3 декабря, Наталия должна была отмечать свой 38-й день рождения, но судьба распорядилась иначе.

Причины неожиданной смерти молодой женщины предстоит установить специалистам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Про Стешенко известно не так уж много. В СМИ ее уже окрестили "Мисс Казахстан-2000", однако, это не так. 15-летняя Наташа действительно принимала участие в конкурсе красоты, но призовых мест не заняла: победила в смотре другая девушка - Маргарита Кравцова.

Переехав в Москву, Стешенко отучилась во ВГИКе и устроилась в Театр Луны, где до последнего блистала в роли богини Таис в спектакле "Таис сияющая". А вот о личной жизни актрисы известно больше: по данным KP.RU, она была замужем за бывшим депутатом Госдумы, эксцентричным бизнесменом-миллионером и кинопродюсером Владимиром Семаго, который на 37 лет старше. Впрочем, о его состоянии в последние годы писали с приставкой "экс": мол, с бизнесом (компанией "Энергопром"), как и с политической карьерой, Семаго пришлось расстаться. В последние годы он называл себя исключительно "пенсионером, гетеросексуалом, имеющим солидный жизненный опыт".

Наталия Стешенко и Владимир Семаго в 2011 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С супругом Наталия не раз появлялась на красных дорожках, в том числе Московского кинофестиваля - пара позировала фотографам, ничуть не смущаясь ни разницы в возрасте, ни разницы в росте (молодая жена была на голову выше). Однако, в соцсетях актрисы нет ни одной фотографии с мужем - лишь с сыном Вовой, названным в его честь. Не исключено, что супруги уже не жили вместе. Однако, сам Семаго никаких комментариев, в том числе о смерти жены, не дает.

- Мне ничего не известно, - кратко ответил муж актрисы на звонок KP.RU и положил трубку.

Известно, что Наталия близко дружила с актрисой и звездой "Ледникового периода" Ольгой Кузьминой. Но и она пока ничего вразумительного сказать не смогла.

- Я знаю, что сын Наташи сейчас вместе со всей семьей. С ним родственники. Причины смерти пока неизвестны, ждем результатов, - без лишних подробностей сообщила KP.RU Кузьмина.

Между тем, семью Стешенко словно преследует злой рок. В соцсетях актриса делилась, что до сих пор не может смириться со смертью младшего брата, который скончался в 2017 году, не дожив до 30 лет.