Леонид Агутин показал свою дочь от балерины Марии Воробьевой

Леонид Агутин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Агутин в соцсетях показал свою старшую дочь, которую ему родила балерина Мария Воробьева. Полина отмечает 27-летие, и артист поздравил девушку с днем рождения. Леонид Агутин посвятил дочке нежный пост, опубликовав ее редкий снимок. Певец особо подчеркнул, что очень ждет внуков.

«Старшенькая моя, умница и папина гордость! Ниточка, которая нас связывает, крепка. Она не рвется и не путается по дороге, потому что души наши родственны. Я тебя люблю, доченька, и поздравляю нас всех с твоим днем рождения! Желаю тебе мира и добра, любви и счастья! И очень уже серьезно жду внука, ну или внучку», - написал музыкант.

Старшая дочь артиста Полина живет в Европе. Фото: соцсети.

Леонид и Мария жили в гражданском браке с 1994 по 1996 годы. В 1997 году музыкант и балерина расстались. Мария с дочкой уехала в Италию, где вскоре вышла замуж за бизнесмена. Затем Воробьева переехала во Францию. Сейчас она преподает в балетной школе.

Ранее Агутин рассказывал, что его дочь Полина уже восемь лет живет со своим парнем. Композитор считает избранника дочки «хорошим пацаном». Музыкант говорит, что девушка не торопится замуж. Она плотно занята карьерой и не спешит становиться матерью.

В браке со второй женой Анжеликой Варум у Агутина родилась еще одна дочь – Елизавета. Девушке 24 года, она с детства живет в США. В свое время за океан уехали родители Анжелики, обосновавшиеся в Майами. Отец Варум изначально поехал в Штаты на лечение, но в итоге решил там остаться. А вскоре к бабушке и дедушке переехала и внучка. Леонид и Анжелика много гастролировали, поэтому девочку воспитывали родители Варум.

Младшая дочь музыканта Лиза получила гражданство США. Фото: соцсети.

В 2021 году дочь Варум и Агутина получила гражданство США. Елизавета решила пойти по стопам родителей и тоже стала певицей. Еще в подростковом возрасте она основала свою рок-группу «Without Gravity». А в 2022 году девушка с коллективом «Bruvvy» выступала на разогреве у Джона Бон Джови. Наследница Варум и Агутина встречается с американцем, ее бойфренда зовут Кайл Финк. Он тоже музыкант, участник группы «Palomino Blond».

Старшая и младшая дочь Леонида Агутина познакомились друг с другом очно только в 2013 году, когда приехали в Москву. До этого сестры не общались лично и лишь иногда созванивались.

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