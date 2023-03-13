Киркоров признался, что был влюблен в Наташу Королеву и чуть не увел ее из семьи

Филипп Киркоров и Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева дала юбилейный концерт в Кремлевском дворце. В зале собралось немало звездных гостей, одним из которых стал Филипп Киркоров. Певец поднялся на сцену и нежно поздравил виновницу торжества. При этом Филипп сделал неожиданное признание: оказывается, он был влюблен в Наташу Королеву и был готов ради нее на все.

«У нас с Филиппом мог состояться очень провокационный дуэт еще в то время», - заявила Наташа Королева.

«Дуэт не только на сцене, но и в жизни», - поспешил добавить Киркоров.

Несмотря на то, что оба они были несвободны, между поп-королем и Русалкой промелькнула искра. Артистов настолько тянуло друг к другу, что их браки оказались под угрозой. Королева тогда была замужем за Игорем Николаевым, Киркоров – женат на Алле Пугачевой.

Наташа всегда очень нежно относилась к Филиппу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В итоге Филиппу и Наталье удалось взять себя в руки и остаться друзьями.

«Но мы, будучи целомудренными и верными половинками своих половинок, дали себе резко… И все ограничилось только красивым выходом на сцену. Помнишь, ты у меня на плечах…» - ударился в воспоминания Киркоров.

Филипп признался, что тот провокационный номер не остался безнаказанным.

«Нам за это было потом. Очень сильно было. Особенно мне! Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор!» - сообщил Киркоров.

Насколько сильно на него обиделась Пугачева, и не стала ли страсть Филиппа к Королевой причиной его развода с Примадонной, артист уточнять не стал.

Филипп едва не стал причиной развода певицы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ранее Киркоров рассказал, что не был верен Пугачевой в браке. Артист не раз подчеркивал, что Алла была главной женщиной его жизни. Певец говорил, что тяжело перенес развод с ней. Считалось, что конец их браку положил роман Аллы с молодым Максимом Галкиным (признан в России иноагентом). Однако в одном из выпусков шоу «Маска» Филипп признался, что изменял Пугачевой. По его словам, именно это и стало причиной развода.

В ходе программы Филипп завел разговор на тему измен с одним из участников шоу – исполнителем в костюме Шаурмы. Киркоров заявил, что и сам позволял себе такое поведение в браке.

- Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил, - сообщил артист.

55-летний Филипп был женат только один раз – на Пугачевой. Они с Аллой поженились в 1994 году и развелись в 2005-м.