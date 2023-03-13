Губернатор Приморья Кожемяко: Приглашение Папе Римскому я отправил, и мы готовы его принять

Губернатор Приморья Олег Кожемяко Фото: Правительство Приморского края

… - Олег Николаевич, расскажите, как вы готовитесь к приему Папы Римского? Я слышал, он собирается к вам заехать в гости - то ли по пути в Монголию, то ли - проездом из Монголии.

- Готовимся. Направили ему приглашение.

- Уже отослали?

- Да.

Если соизволит, то мы, конечно, сделаем все, чтобы Приморский край предстал в лучшем виде.

Желательна, конечно, чтобы поездка состоялась, когда у нас наступит теплая погода. Больше будет возможностей продемонстрировать во всей красе море, бухты, другие наши прекрасные места.

Чтобы гость мог подробнее ознакомится с тем, как живет край, какое настроения у людей…

А, главное, убедиться, что те решения, которые принимает запад, думая, что он повлияет на Россию, попытается ее согнуть - это все, как у нас говорят, не работает. (Да так оно и есть.)

А такие выводы, мне кажется, вполне можно сделать на основании той ситуации, которая сложилась сегодня в Приморье.

Мы готовы показать все наши производства, стройки, сельскохозяйственные предприятия, чтобы уважаемый Папа Римский убедился, что край нормально живет, динамично развивается (как и вся Россия), находясь на востоке нашей страны.

И люди у нас, абсолютно вне зависимости от своих религиозных взглядов, с открытой душой принимают тех, кто настроен на мир, на то, чтобы развивать нормальные отношения с Россией.

И, я знаю, что и уважаемый глава римско-католической церкви на это также настроен, судя по его публичным заявлениям.

А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы ему здесь было комфортно.

- А вы давно Папе Римскому отправили приглашение?

- В конце прошлой недели.

- А что вы там написали? Просто коротко: как будете с визитом в Монголии, заезжайте к нам?

- Ну, примерно так. Готовы вас принять и показать все достопримечательности, познакомить с социально-экономическим положением края.

- А, вообще, католики есть в крае?

- Конечно, есть.

- Лично у вас, как у губернатора, большой опыт приема лидеров мирового масштаба – Ким Чен Ын к вам приезжал, вы работали с ним, встречали. Еще кто был у вас?

- У нас здесь многие бывали – и Си Цзиньпин, и Моди, и Синдзо Абэ….

- И именно вы со всеми работали?

- Ну, как… Протокол Президента России, Министерства иностранных дел, в основном, занимались организацией встреч на высшем уровне.

- Я имею в виду, - участвовали в приемах, в мероприятиях.

- Ну, и мы, конечно, были в это вовлечены – встречи, проводы…

- Когда, ориентировочно, Папа Римский может быть у вас, пока неясно?

- Пока я не могу сказать. Дай Бог, чтобы состоялось. А сроки - это всё уже на его усмотрение.

- Спасибо вам огромное. Если что, какие-то новости будут - звоните.

- Да-да, хорошо.