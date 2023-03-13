Губернатор Приморья Кожемяко: Приглашение Папе Римскому я отправил, и мы готовы его принять

Губернатор Приморья Олег Кожемяко
Фото: Правительство Приморского края
… - Олег Николаевич, расскажите, как вы готовитесь к приему Папы Римского? Я слышал, он собирается к вам заехать в гости - то ли по пути в Монголию, то ли - проездом из Монголии.
- Готовимся. Направили ему приглашение.
- Уже отослали?
- Да.
Если соизволит, то мы, конечно, сделаем все, чтобы Приморский край предстал в лучшем виде.
Желательна, конечно, чтобы поездка состоялась, когда у нас наступит теплая погода. Больше будет возможностей продемонстрировать во всей красе море, бухты, другие наши прекрасные места.
Чтобы гость мог подробнее ознакомится с тем, как живет край, какое настроения у людей…
А, главное, убедиться, что те решения, которые принимает запад, думая, что он повлияет на Россию, попытается ее согнуть - это все, как у нас говорят, не работает. (Да так оно и есть.)
А такие выводы, мне кажется, вполне можно сделать на основании той ситуации, которая сложилась сегодня в Приморье.
Мы готовы показать все наши производства, стройки, сельскохозяйственные предприятия, чтобы уважаемый Папа Римский убедился, что край нормально живет, динамично развивается (как и вся Россия), находясь на востоке нашей страны.
И люди у нас, абсолютно вне зависимости от своих религиозных взглядов, с открытой душой принимают тех, кто настроен на мир, на то, чтобы развивать нормальные отношения с Россией.
И, я знаю, что и уважаемый глава римско-католической церкви на это также настроен, судя по его публичным заявлениям.
А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы ему здесь было комфортно.
- А вы давно Папе Римскому отправили приглашение?
- В конце прошлой недели.
- А что вы там написали? Просто коротко: как будете с визитом в Монголии, заезжайте к нам?
- Ну, примерно так. Готовы вас принять и показать все достопримечательности, познакомить с социально-экономическим положением края.
- А, вообще, католики есть в крае?
- Конечно, есть.
- Лично у вас, как у губернатора, большой опыт приема лидеров мирового масштаба – Ким Чен Ын к вам приезжал, вы работали с ним, встречали. Еще кто был у вас?
- У нас здесь многие бывали – и Си Цзиньпин, и Моди, и Синдзо Абэ….
- И именно вы со всеми работали?
- Ну, как… Протокол Президента России, Министерства иностранных дел, в основном, занимались организацией встреч на высшем уровне.
- Я имею в виду, - участвовали в приемах, в мероприятиях.
- Ну, и мы, конечно, были в это вовлечены – встречи, проводы…
- Когда, ориентировочно, Папа Римский может быть у вас, пока неясно?
- Пока я не могу сказать. Дай Бог, чтобы состоялось. А сроки - это всё уже на его усмотрение.
- Спасибо вам огромное. Если что, какие-то новости будут - звоните.
- Да-да, хорошо.