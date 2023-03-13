В России стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Фото: ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»

Соревновательная программа проходит по 248 актуальным и востребованным для каждого региона компетенциям. Чемпионаты проходят благодаря федпроекту «Профессионалитет».

«Проведение чемпионатов по профессиональному мастерству способствует развитию среднего профессионального образования. Здесь демонстрируются высокие стандарты в области подготовки кадров по всем направлениям, исходя из потребностей бизнеса и работодателей. Наработки, которые проходят апробацию в рамках конкурсов, впоследствии находят свое место в образовательном процессе. Это, в свою очередь, играет важную роль в укреплении кадрового обеспечения и решении стратегических задач по развитию различных отраслей экономики», – отметил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Фото: ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»

Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству будут способствовать профессиональному росту молодежи. Активное участие в движении будут принимать работодатели. «В настоящее время формируется экспертное сообщество по всем 248 компетенциям. На роль эксперта подано более десяти тысяч заявок из всех 89 регионов России», – подчеркнула исполняющая обязанности ректора «Института развития профессионального образования», являющегося федеральным оператором Чемпионата, Наталия Золотарева.

Участниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству являются две категории конкурсантов. В основной соревнуются студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. В категории юниоров выступают школьники, достигшие возраста 14 лет.

Региональные этапы продлятся до 1 мая. Победители в июне-июле встретятся в отборочном этапе, где будут определены финалисты. В городе Великий Новгород с 11 по 15 сентября пройдет финал Чемпионата высоких технологий, в котором выявят сильнейших по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Фото: ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»

Информационная справка:

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству представляет собой мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных компетенций конкурсантами (участниками соревновательных мероприятий) и работу по формированию прототипов «продуктов».

Стратегической целью Всероссийского движения по профессиональному мастерству является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Управление развитием чемпионатного движения осуществляет Оргкомитет.

Оргкомитет Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству - межведомственный орган, отвечающий за развитие и эффективное достижение целей и задач Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В состав Оргкомитета входят представители органов федеральной исполнительной власти, Федерального оператора, региональной исполнительной власти, регионального оператора.

Чемпионат проводится по компетенциям, востребованным на рынке труда в Российской Федерации и(или) сопоставимыми с трудовыми функциями и видами трудовой деятельности, направлениями подготовки среднего профессионального образования, а также по перспективным компетенциям.

Всероссийское чемпионатное движение включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» ‒ соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее востребованным компетенциям.

Чемпионат высоких технологий ‒ соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по перспективным и новым компетенциям.

Каждое мероприятие Чемпионатного движения представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсантами конкурсных заданий. Всех участников Чемпионата сопровождают эксперты – наставники, которые будут проводить оценку участников и участвовать в мероприятиях Чемпионата.