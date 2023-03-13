Новая Lada Granta – какой автомобиль мы ждем?

АВТОВАЗ решил сделать ставку на молодежную аудиторию. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Известно, что новая Lada Granta появится в конце 2024 года. Модель будет построена на доработанной глобальной платформе CMF-B, доставшейся от Renault. И что, создавая этот автомобиль, АВТОВАЗ решил сделать ставку на молодежную аудиторию. Главный редактор старейшего автомобильного издания «За рулем» Максим Кадаков знает о грядущей новинке чуть больше.

– Этот автомобиль, который будет называться не Грантой, а как-то по-другому, займет промежуточное положение между нынешней Грантой и Вестой. Из чего легко можно сделать вывод, что новинка будет дороже нынешней Гранты. Она будет крупнее, современнее, более привлекательной и «зазывающей» внешне. Она очень приятна внутри – по отделке интерьера, каким-то мелочам. Это не премиум, конечно, но машина сделана очень качественно.

Правда, я видел прототипы, созданные еще в бытность Renault, то есть год назад. Понятно, что сейчас будет какая-то адаптация, замена одного другим, но если сохранится общая концепция, а я думаю, что она сохранится, если сохранится внешность, если хотя бы на 95% сохранится интерьер, то эта машина очень и очень интересная.

Думаю, что стоить она будет миллион+, это не супербюджетный автомобиль, но он займет ту ценовую нишу – от 1 млн до 1,5 млн, в которой у нас сейчас дыра.

Изначально была идея сохранить в производстве и Гранту, как тот самый «бюджетник» для тех, кто не может себе позволить никакую другую новую машину. И посмотреть, каков будет спрос. В чем-то напрашивается аналогия между старой Нивой (Легенд) и Шеви-Нивой (Тревэл). Куда сейчас вырулит АВТОВАЗ – по блокам, конфигурации, цене – не до конца ясно. Жизнь изменилась, все изменилось, и АВТОВАЗ пытается решить этот вопрос. Заменить то, что можно заменить, привезти то, что нельзя пока заменить. Но в целом новинка явно будет иметь очень хороший спрос.