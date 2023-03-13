«Пятёрочка» мотивирует покупателей ходить за покупками без пакетов через Вконтакте

Покупатели «Пятёрочки» смогут получить подарки и баллы программы лояльности Х5 Клуб, если в их чеках не будет пакетов. Акция направлена на популяризацию отказа от использования пластиковых пакетов и заботу о природе.

Акция проводится во всех магазинах сети до 13 апреля 2023 года. Для участия необходимо отсканировать с помощью сервиса VK Чекбэк чек из «Пятёрочки» (за покупки в период акции), в котором не будет ни одного пакета. После этого покупатель автоматически становится участником розыгрыша техники, баллов программы лояльности торговой сети, подписок VK и других приятных подарков. Чем больше отсканированных чеков — тем выше вероятность выиграть. Кроме того, каждый, кто отсканирует валидный чек, гарантированно получит баллы в сервисе «Другое Дело» от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Их можно будет обменять на мерч, учебные курсы, билеты, игровые предметы или экскурсии.

«Наша программа «Пятёрочка с заботой» - это часть глобальной стратегии устойчивого развития X5 Group, и одним из важных направлений в ней остается экология. Экоповестка для нас не утратила смысл и актуальность. Мы понимаем, что это наш вклад в будущее сейчас, верим в искусство маленьких шагов. Самый простой шаг, который по силе каждому, - это отказаться от пакета. Это наше первое сотрудничество с ВКонтакте в заботе об экологии, надеюсь, что мы сможем вовлечь многих и привить полезные “зеленые” привычки», - комментирует Алина Юхневич, руководитель Устойчивого развития торговой сети “Пятерочка”.

Акция «Чеки без пакетов» поможет выработать полезную экологическую привычку: ходить в магазин с рюкзаком, многоразовой сумкой или использовать один пакет для множества покупок.

«ВКонтакте есть много современных digital-инструментов, которые могут использовать ритейл-компании. «Пятёрочка» пришла с запросом популяризации эко-привычек среди россиян, и наш сервис VK Чекбэк полностью подошёл для этой цели. В нём предусмотрены простые механики взаимодействия с покупателями, которые больше развлекают, чем учат напрямую. Такая игровая мотивация с большей вероятностью привлечёт людей к темам экологии и осознанного потребления», — сказала Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте.