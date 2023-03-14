Весной к нам придет еще одна волна гриппа

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НЕ СПЕШИТЕ УБИРАТЬ ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ

- Владимир Владимирович, расскажите, как погода за окном на самом деле влияет на здоровье россиян?

- Неустойчивая погода с перепадами температур и высокой влажностью способствует распространению респираторных вирусов. В период с осени по весну это еще и более длительное пребывание в замкнутых пространствах, «скученность», резкие перепады температур между помещением и улицей, сухость воздуха в помещениях из-за центрального отопления, дефицит солнечного света и, как следствие, нарушение синтеза витамина D, который важен для иммунитета. И это лишь часть факторов, влияющих на эпидемиологическую обстановку. В ряде исследований было показано, что сезонность респираторных вирусов связана не только с поведением человека. Например, установлено, что вирус гриппа дольше сохраняет активность при типичных для нашей зимы условиях внутри помещений. Более того, низкие температуры на улице способствуют большей стабильности вируса гриппа. Все это приводит к активации воздушно-капельного пути передачи вирусных инфекций и, соответственно, к той картине заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), которую мы и видим в период с осени до весны.

- А когда потеплеет, получается, все равно болеть будем?

- Зависит и от особенностей самого вируса, и от изменения поведения человека с приходом теплой погоды, как я уже сказал ранее.

Во-первых, многие становятся более беспечными с наступлением теплых дней и меняют «форму одежды» на летнюю раньше времени, забывая о том, что яркое солнце-то пригревает, но снежный покров, пока он полностью не растаял, играет роль своеобразного «холодильника».

Во-вторых, весенняя погода, помимо потепления, характеризуется высокой влажностью и прохладными ветрами. Это приводит к снижению противовирусной защиты, начиная с барьерной функции слизистых оболочек органов дыхания.

И в-третьих, с позиций эпидемического процесса, к циркулирующим круглый год риновирусу и аденовирусу ранней весной обычно добавляется метапневмовирус, а ближе к ее концу - вирус парагриппа 3-го типа. Поэтому и весной стоит уделить внимание своему здоровью и не пренебрегать профилактическими мерами.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ МАРТА И АПРЕЛЯ

- А чем тогда мы будем болеть этой весной?

- С точки зрения эпидемического процесса сезон не будет новым. Это текущий эпидемический сезон, который начался в конце 2022 года, он еще идет и будет продолжаться до осени. И весной мы, вероятнее всего, ожидаем еще одну волну гриппа. Также будет продолжаться циркуляция других возбудителей ОРВИ, характерных для весеннего периода. Хочется надеяться, что никаких сюрпризов весна нам не преподнесет и все мы в добром здравии встретим лето.

- Сейчас и так у многих снижен иммунитет, люди болеют подряд по несколько раз… Что делать? Как спасаться?

- С учетом достаточно широкого спектра вирусов - возбудителей ОРВИ, на мой взгляд, предпочтение стоит отдавать препаратам с максимально широким спектром противовирусного действия. То есть у лекарственного средства должна быть противовирусная активность в отношении не только возбудителей ОРВИ, о которых сегодня уже шла речь, – это вирусы гриппа, парагриппа, риновирус, метапневмовирус, аденовирус, но и в отношении респираторно-синцитиального вируса, сезонных штаммов коронавирусов, бокавируса и ряда других. Такие противовирусные препараты достаточно широко представлены в наших аптеках, например, отечественный Эргоферон. Он подойдет и взрослым, и детям с 6 месяцев.

К сожалению, по нашему собственному опыту мы знаем - вирусные инфекции обычно подкрадываются к нам незаметно, и даже обычная простуда может стать непростым испытанием. Поэтому, помимо основных мер профилактики ОРВИ и гриппа (сбалансированное питание, достаточный сон и физически активный образ жизни, гигиенические навыки и ношение масок в местах скопления людей), я рекомендую не забывать про домашнюю аптечку и держать в ней проверенные препараты.

Будьте во всеоружии перед вирусами и берегите себя!