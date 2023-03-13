Дмитрий Песков: Мы гордимся всеми защитниками Родины

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 13 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему…

… - Дмитрий Сергеевич, я пообщался в эти дни с Александром Сапожниковым.

Это экс-глава Читы, который с ноября служит в артиллерийских частях в зоне СВО. И он утверждает, что «Леопарды», которыми стращают нас и наших воинов — это полная ерунда. Наши уже изучили чертежи, до винтиков все эти танки знают. И, если они появятся, говорит Сапожников: «Мы их либо утащим, либо подобьем». И его поддерживает губернатор Забайкалья Александр Осипов, бывший танкист, который в свое время служил на Украине. Как в Кремле относятся к этим оптимистичным заявлениям? И, вообще, к таким нашим защитникам, которые поменяли кожаное кресло на окоп? В откликах, которые я получил, пишут, что благодаря таким людям, как Сапожников, жила, живет и будет жить Россия…

- Первое. Мы гордимся всеми защитниками Родины, — заявил Песков, отвечая на вопросы «Комсомольской Правды». - И мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, на Донбассе.

Второе. Не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами.

Давайте это все-таки будут обсуждать и приходить к каким-то выводам военные специалисты, то есть наше Министерство обороны.

- Хорошо. Давайте…

Кстати, вот только один из откликов, которые пришли на нашу публикацию.

Немезида Рожкова:

«Вот благодаря таким, как Александр Сапожников, жила, живет и будет жить Россия. Такие, как он, разобьют в пух и прах фашистов в ходе СВО, такие, как он, избавят нашу страну от внутренних симулянтов и саботажников и заставят всех работать на благо людей, страны. (Огромное спасибо А.П.Гамову за видео.) Враг будет разбит! Победа будет за нами!!!»

Некоторые из этих откликов в воскресенье, 12 марта, рано утром мне удалось прочитать Александру Михайловичу, он сказал, что сердечно благодарит всех, кто обратился к нему и его однополчанам с добрыми пожеланиями.

В тот же день я поговорил по телефону с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Вот что - дословно - он сказал:

- Мы, забайкальцы, искренне переживаем за Александра Сапожникова и всех наших ребят, которые сейчас на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. Мы гордимся вами, дорогие наши земляки. Желаем вам здоровья и ждём домой - с Победой. А «Комсомольской правде» - большое спасибо за работу.

«Комсомолка» присоединяется к словам благодарности и добрым пожеланиям защитникам Отечества.

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