О чем Владимир Путин говорил с Рамзаном Кадыровым в Кремле

Кадыров заявил Путину о готовности действовать до победы в зоне СВО. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник российский лидер впервые с лета 2021 года провел открытое совещание с Рамзаном Кадыровым. Но и то публичная часть получилась короче всех других бесед Владимира Владимировича с губернаторами.

В начале Путин и Кадыров обменялись любезностями:

- В республике у нас всё очень неплохо. Это благодаря вам, - сказал Рамзан Ахматович.

- Благодаря чеченскому народу, - ответил президент.

Кадыров заметил, что Чечня находится на первом месте по стране по количеству «успешно реализуемых госпрограмм». Это: «Безопасные и качественные автодороги», «Чистая вода», «Экология» и другие.

Надо отдать должное, по статистике, у Чечни действительно меньше всего ДТП с пострадавшими на 100 тысяч жителей. Всего 15,6. При том, что в среднем по стране 92,6.

Глава республики добавил, что Грозный признали лучшим городом для предпринимательства, он получил первое место во всероссийском конкурсе удачных муниципальных практик и первое место рейтинга «Индекса и качества городской среды».

- В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чечни, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач, - под конец открытой части заявил Кадыров.

- Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое, - поблагодарил Путин.