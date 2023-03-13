Михаил Дегтярев: «Мы должны сохранить уникальное биоразнообразие Хабаровского края»

Взвешенное решение о защите тигров и людей предложил глава региона. Фото: правительство Хабаровского края

Очередное заседание президиума правительства Хабаровского края под председательством губернатора Михаила Дегтярева было посвящено развитию охотничьего хозяйства и сохранению, а также воспроизведению представителей животного мира.

В начале совещания Михаил Дегтярев отметил, что территория Хабаровского края заселена множеством представителей фауны со всего Дальнего Востока.

- Хабаровский край - уникальный, богатейший по природному потенциалу регион, где живут более 80 видов копытных и пушных животных, медведей, птиц. Часть фауны - международно-значимые виды, занесенные в Красные книги, поэтому нашей задачей является сохранение уникального биоразнообразия животного мира, - заявил Михаил Дегтярев.

Выполнением задачи краевые власти намереваются заняться в сотрудничестве с центром «Амурский тигр». В прошлом году край получил в дар от председателя наблюдательного совета центра Константина Чуйченко новый административный комплекс, расположенный в селе Сосновка.

Передача комплекса была, главным образом, осуществлена с целью эффективной работы в области охраны и воспроизводства объектов животного мира. Речь, прежде всего, идет об амурском тигре, так как, по словам губернатора, хищное животное символизирует собой регион и весь Дальний Восток.

- Однако в последние годы наблюдается существенное увеличение конфликтных ситуаций между человеком и животным. Одна из главных причин – сокращение традиционной кормовой базы, ведь тигры выходят к людям не от хорошей жизни. С начала года зафиксировано 187 таких случаев, И если за весь 2020-й год зафиксировано всего 28 конфликтов, то с начала этого года – уже 187 таких случаев, что больше почти в 10 раз! – подчеркнул губернатор.

В ходе своего доклада начальник управления охотхозяйства регионального правительства Юрий Колпак сообщил, что край нуждается в приобретении дополнительных комплектов специального оборудования и снаряжения для отлова тигров, их обездвиживания и дальнейшей транспортировки. Проработку возможности закупки дополнительной комплектации губернатор поручил заместителю председателя краевого правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину.

В последнее время в ходе обсуждения работы по сохранению биологического разнообразия, порой, звучали достаточно радикальные предложения, подразумевающие существенные ограничения для людей, живущих в окрестностях центра, либо, наоборот, радикальные методы по контролю над популяцией животных. Взвесив все обстоятельства, глава региона принял решение и заострил внимание на необходимом строительстве в центре реабилитации диких животных «Утес» дополнительных вольеров, а также приобретении специализированных клеток и для реабилитации изъятых животных. Тигры, по словам губернатора, должны выпускаться в свой ареал обитания только после полного восстановления. Вопрос, по поручению Михаила Дегтярева, будет проработан с центром «Амурский тигр». Наряду с созданием комфортных условий для жизни амурских тигров, без внимания не должны оставаться и конфликтные ситуации, возникающие с другими хищниками.

Еще одной темой обсуждения на совещании стало развитие внутреннего промыслового туризма за счет охотничьих ресурсов. Губернатор отметил, что это перспективное направление, которое может стать одной из туристических визиток Хабаровского края. Среди охотников региона и других субъектов есть запрос на организацию качественных туров. При грамотном подходе и взаимодействии с научным сообществом, такой туризм позволит привлечь туристов и деньги в глубинку, не оказывая негативного влияния на природу.