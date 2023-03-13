В Россию идет аномальное тепло. Но зимние холода ещё вернутся

Весна красна - это не только народная присказка, но и серьезный метеорологический термин! Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна красна - это не только народная присказка, но и серьезный метеорологический термин! Красным цветом на синоптических картах обозначают территории, где ожидается аномальное тепло. Так вот: в прогнозах Гидрометцентра России на ближайшую декаду, вплоть до 22 марта, покраснела вся страна. А это значит, что к нам наконец-то идет весна! И что удивительно, резкое потепление после 15 марта обещают одновременно практически во всех регионах. Самые серьёзные аномалии научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек Дальнему Востоку, там температура будет аж не 14 - 17 градусов выше климатическойнормы.

Летим открыть пляжный сезон на Тихий океан? Не тут-то было! Речь идет об отклонении от климатической нормы - а нормы эти в марте ещё очень зябкие. На Камчатке после 15 марта обещают ноль градусов. А в Якутии, например, в ночь на понедельник -30, а в среду днем -1. Конечно, это крайне резкое потепление, совсем не та весна, которой мы так ждем.

А вот на юге России будет не то что по-весеннему, а почти по-летнему тепло: в Крыму и Краснодарском крае +15…+20 градусов.

В Москве март 2023 пока удивляет снегопадами. Очередной обрушился на столицу в выходные и стал рекордным - в воскресенье в столице выпало 40% всей месячной нормы осадков (и снега, и дождя). Но да, и в столицу идет потепление. Уже со вторника и как минимум до воскресенья, 19 марта, в Москве и области +5…+7 градусов. Сугробы к концу недели заметно подтают, считают в центре «Фобос» - с нынешних 40 см до 25 см.

Однако расслабляться убирать пуховки и шапки рано, предупреждать синоптики «Фобоса». Это пока ещё иллюзия весны. В конце марта и даже в апреле в Москву и другие регионы Европейской части России ещё вернутся зимние морозы. Мало того - таких волн холода будет несколько.