Рыба или мясо: какая еда спасет от депрессии

Белок более эффективен, если вы распределяете его между дневными приемами пищи, а не загружаетесь максимально за ужином Фото: Shutterstock

В Швейцарии ученые установили связь между высоким потреблением в пищу белка и снижением симптомов депрессии. Изучали проблему взаимосвязи питания и настроения на примере здоровых подростков – спортсменов, однако предыдущие исследования уже подтверждали тот факт, что люди с расстройствами психики, как правило, имеют более скудный рацион питания, употребляют больше калорий и меньше питательных веществ по сравнению с населением в целом.

Всего в новом исследовании приняли участие 97 подростков из олимпийской школы, средний возраст составил 16 лет. Депрессивные симптомы оценивались на момент начала эксперимента, исходно, и через 10 месяцев наблюдения. Замеры рациона питания и оценка настроения проводились регулярно в течение всего исследования. Выяснилось, что более высокое потребление белка у спортсменов было связано с меньшей тяжестью депрессивных симптомов за весь период наблюдения. Ученые признают тот факт, что результаты их исследования нельзя напрямую перенести на всех и каждого. Выборка испытуемых - небольшая, да и занятия спортом сами по себе способствуют большей сопротивляемости стрессам и перепадам настроения. Однако это еще один факт в пользу рационального питания как способа поддерживать и физическое, и психическое здоровье.

ЧЕМ БОЛЬШЕ БЕЛКА – ТЕМ ЛУЧШЕ?

На самом деле всего хорошего – в меру. Говядина, птица и свинина (а также молоко, сыр и яйца), безусловно, могут обеспечить организм высококачественным белком, но и калорийность таких продуктов тоже не маленькая. Так что стоит рассматривать в качестве альтернативы и рыбу, морепродукты, а также растительные продукты, включая цельное зерно, фасоль (содержит 25% белка, это больше, чем в курином яйце, степень усвоения - до 80%) и другие бобовые, орехи и овощи.

Белок более эффективен, если вы распределяете его между дневными приемами пищи, а не загружаетесь максимально за ужином, считаю диетологи из Медицинской школы Гарварда.

- День полезно начинать день с продуктов, богатых белком и пищевыми волокнами;

- Перед большим приемом пищи – позаботьтесь и о порции салата в самом начале;

- Поддерживайте пищевые окна, не наедайтесь на ночь;

- Прогуливайтесь после еды.

ВАЖНО!

Здоровый выбор – продукты, с высоким содержанием белка, вместо рафинированных углеводов, таких как белый хлеб и сладости.

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