Работаем и не толстеем: как избежать набора лишнего веса при сидячем образе жизни

Тело привыкнет к физическим нагрузкам, что положительно скажется на общем обмене веществ и стабилизирует настроение Фото: Shutterstock

Время, проведенное в сидячем положении, существенно повышает риск развития избыточной массы тела и ожирения, показывает исследование, результаты которого представлены на медицинском ресурсе Public Health. Критическим показателем стали 8 часов в день, проведенные сидя. Если вы не разминаетесь все это время, то риск развития избыточной массы тела повышается на 10% (по индексу массы тела) и на 13% по увеличению окружности шеи. Избыточная масса тела и ожирение, в свою очередь, ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем, связанных с нарушением обмена веществ, в том числе к риску развития диабета.

Исследователи из стран Латинской Америки в своих выводах опираются на анализ данных почти 8 тыс. человек, проживающих в регионе, в возрасте от 20 до 65 лет. Избыточную массу тела определяли по трем показателям. Индексу массы тела (ИМТ), рассчитать его можно, разделив свой вес в килограммах на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат. Также учитывались окружности талии и шеи.

По мнению исследователей, несмотря на то, что интенсивная физическая нагрузка в течение недели может компенсировать малоподвижный образ жизни, время в сидячем положении требует отдельных перерывов на активную зарядку, причем это должны быть не просто «потягушки» на рабочем месте, хотя и они – уже лучше, чем ничего, а действительно активные паузы, которые не только разомнут мышцы и суставы, но и помогут разогнать кровообращение.

КАК СОКРАТИТЬ СИДЯЧЕЕ ВРЕМЯ

Менять положение при работе поможет стол со сменным уровнем высоты, то есть такой, за которым вы сможете работать и сидя, и стоя. Это уже позволит по-другому распределить нагрузку на мышцы и кости, даст поработать ногам и спине, активизировать кровообращение и немного сжечь калории. Менять положение тела полезно каждые 20 – 30 минут. Полезно будет даже просто пройтись от рабочего стола до переговорной комнаты.

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ РАЗМИНКА

Размяться в течение дня могут помочь и самые простые хитрости. К примеру, можно использовать в офисе лестницу вместо лифта, считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова, которая в перерывах между приемом пациентов также практикует короткие активные разминки в виде приседаний и отжиманий.

Главное помнить, что устанавливать рекорды не стоит, тело само даст вам понять, сколько раз за один подход будет уместно сделать, а постепенно вам на пользу станет работать «эффект тренированности». Тело привыкнет к физическим нагрузкам, что положительно скажется на общем обмене веществ и стабилизирует настроение, повысит стрессоустойчивость.

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