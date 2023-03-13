Росгвардия задержала в зоне СВО 30 наводчиков ВСУ

Фото: Росгвардия

В течение недели бойцы Росгвардии выявили в зоне специальной военной операции (СВО) 30 вооруженных пособников ВСУ. Массовые задержания прошли в Запорожье и в Херсонской области.

«Используя личные мобильные устройства и другие средства связи, наводчики передавали информацию о местоположении позиций, составе войск, маршрутах передвижения российских военных. Чаще всего переписка велась в чатах закрытых групп социальных сетей», - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что удалось не только задержать наводчиков, но и выявить источники радиоизлучения оборудования, которое использовалось для передачи данных, перехватить сотни фрагментов радиограмм.

Также бойцы Росгвардии изъяли у задержанных стрелковое оружие, в том числе танковый пулемет, ПЗРК «Игла», 9 гранатометов и выстрелы к ним, более 20 гранат, радиостанции, свыше 70 охотничьих ружей, 3,5 тысячи боеприпасов различного калибра.