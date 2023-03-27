Биоаналоги: эффективные, доступные, свои

Михаил Юрьевич Федянин. Старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», доктор медицинских наук. Фото из личного архива

В конце прошлого года на российский рынок вышел биоаналог одного из наиболее востребованных онкологических препаратов – пембролизумаба. Он применяется при лечении самых разных видов рака, в том числе на поздних стадиях. Создание биологических препаратов (например, моноклональных антител) – возможно, наиболее активно развивающееся направление в онкологии. Ученые в России разрабатывают как оригинальные, новые препараты на основе моноклональных антител, так и биоаналогичные лекарства, «собирая» сложные молекулы белка, которые должны обладать аналогичными показателями биоактивности, эффективности и, конечно, безопасности.

Появление отечественного биоаналога позволяет не только обеспечить необходимым препаратом всех пациентов в стране вне зависимости от внешних поставок, но и значительно сокращает затраты на лечение онкологических пациентов. О роли биологических препаратов в борьбе с раком и сложности создания биоаналогов мы поговорили со старшим научным сотрудником отделения клинической фармакологии и химиотерапии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», доктором медицинских наук Михаилом Федяниным.

- Какое место в современной терапии онкологических заболеваний играют биологические препараты?

- Как ни странно покажется, но на общей популяции наших пациентов основной эффект в лечении распространенных форм онкологических заболеваний, а также в предоперационном или послеоперационном лечении оказывают по-прежнему классические химиопрепараты или эндокринотерапия. Применение таргетной терапии и иммунотерапии, которые вошли в практику за последние 10 лет, позволили улучшить результаты лечения, особенно при таких заболеваниях, как рак легкого, меланома, рак почки, рак молочной железы, но пока являются дополнительными компонентами лечения.

- Как действуют моноклональные антитела?

- Они связываются со специфическими зонами на опухолевых клетках, которые называются рецепторами, или с веществами, которые должны эти рецепторы стимулировать. Образующиеся комплексы не позволяют активироваться рецепторам, в связи с чем клетки не получают сигнал, например, на размножение. Некоторые моноклональные антитела могут быть связаны с химиопрепаратом, и получается, что они адресно доставляют препарат в измененные клетки.

Также моноклональные антитела, которые относятся к иммунотерапии, образуют комплексы с рецепторами на клетках иммунной системы. В результате иммунные клетки начинают более активно распознавать и уничтожать клетки опухоли. Еще один механизм иммунотерапии – когда моноклональные антитела блокируют рецепторы, с помощью которых опухолевые клетки уходят из-под надзора иммунной системы.

- Что такое биоаналоги и в чем сложность их создания? Чем биоаналоги отличаются от генериков?

- Существует официальное определение биоаналога, представленное в Федеральном законе РФ №61: «биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат (биоаналог) - биологический лекарственный препарат, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с референтным биологическим лекарственным препаратом в такой же лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения». К биологическим лекарственным препаратам относятся препараты, действующее вещество которых произведено или выделено из биологического источника. Моноклональные антитела как раз и получают из определенных генетически модифицированных клеточных линий, то есть это биологические лекарственные препараты. И если для химиопрепаратов относительно легко воспроизвести идентичную молекулу, то при создании белковой молекулы практически невозможно синтезировать одинаковый продукт, это и определяет различия в объеме исследований, которые должен провести разработчик, чтобы зарегистрировать биоаналог, — они более сложны и включают большее число пациентов. Обратите внимание на определение биоаналога — должна быть доказана схожесть по параметрам качества, эффективности и безопасности. Для генериков обычных препаратов чаще всего достаточно доказать эквивалентность качественного состава и количественного состава действующих веществ.

- Есть ли в России система подтверждения аналогичности двух биологических препаратов? Как проверяют профили безопасности и эффективности?

- Данный процесс регламентируется положениями ФЗ №61 и правилами проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза. Сначала необходимо доказать эквивалентность сравниваемых моноклональных антител в предклинических экспериментах, на втором этапе доказать эквивалентность фармакокинетических и фармакодинамических свойств биоаналога и оригинального препарата у пациентов в рамках I фазы исследования, на 3 этапе необходимо доказать терапевтическую эквивалентность (безопасность и эффективность) биоаналога и оригинального.

- Какие биоаналоги удалось создать в России? Как их появление отразилось на эффективности лечения пациентов с соответствующими видами рака?

- В онкологии зарегистрированы биоаналогитаких препаратов, как, к примеру, эритропоетины, гранулоцитраных колониестимулирующих факторов, а также моноклональных антител: ритуксимаба, бевацизумаба, трастузумаба, пембролизумаба. Появление биоаналога всегда сопровождается снижением цены, причем не только на биоаналогичный препарат, но в дальнейшем и на оригинальную молекулу, это в итоге приводит к тому, что большее число пациентов получат препараты, когда они показаны.

- Какие данные необходимы для регистрации биоаналога? Какие исследования?

- Как говорил ранее, необходимо предоставить результаты предклинических экспериментов и результаты сравнительных клинических исследований I/III фазы, в которых доказывается схожесть биоаналога оригинальному препарату по параметрам качества, эффективности и безопасности.

СПРАВКА КП: Вторая фаза клинических испытаний препарата – подбор дозы. Однако в случае биоаналогов она не нужна, так как биоаналог может применяться только в той же дозировке, что и оригинальный препарат. Поэтому при испытаниях биоаналогов проводятся 1 и 3 фазы клинических исследований.

- В декабре Минздрав одобрил препарат Пемброриа, аналог препарата Китруда (МНН пембролизумаб). Что это означает для российских пациентов?

- Так как пембролизумаб относится к дорогостоящему лечению, то снижение цены как на биоаналог, так и на оригинальный препарат позволит назначить пембролизумаб большему числу пациентов, которым он показан. Ранее было опубликовано интересное исследование, авторы которого посчитали, что показания к назначению иммунотерапии, к которой относится пембролизумаб, встречаются практически у половины онкологических пациентов с отдаленными проявлениями болезни в настоящее время.

- Какие результаты показал отечественный биоаналог в ходе клинических испытаний?

- По результатам предклинических экспериментов и предварительным результатам исследования I/III фазы показана эквивалентность биоаналога и оригинального препарата по фармакокинетическим, фармакодинамическим свойствам, безопасности и эффективности на популяции пациентов с меланомой и немелкоклеточным раком легкого. Ожидаем окончательных результатов по оценке терапевтической эквивалентности по результатам III фазы.

- Какие перспективы открывает перед онкологами развитие биопрепаратов?

- Дальнейшее развитие биотехнологической составляющей в онкологии в первую очередь касается создание биспецифических моноклональных антител, которые действуют сразу на несколько рецепторов, а также создание комплексов моноклональных антител и химиопрепаратов, последние уже становятся доступны для пациентов и показывают при определенных заболеваниях впечатляющие результаты.