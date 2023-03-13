Минобороны России на выставке «Интурмаркет» представило подмосковный парк «Патриот»

Минобороны России впервые приняло участие в крупнейшей международной туристической выставке «Интурмаркет», что проходит в ЦВК «Экспоцентра» по 15 марта, где представило подмосковный парк «Патриот».

«На выставке продемонстрированы главные объекты парка «Патриот», в том числе – Международный конгрессно-выставочный центр. Ежегодно в парке «Патриот» проводится международный военно-технический форум «Армия». Основная цель участия парка «Патриот» в выставке «Интурмаркет» накануне «Армии – 2023» - показать все, что мы делаем для приобщения людей, молодежи к патриотическому воспитанию», - отметил генеральный директор парка Вячеслав Ахмедов.

В число туристических объектов, представленных в рамках выставки «Интурмаркет», вошли музейно-храмовый комплекс, состоящий из Главного храма ВС РФ и иммерсионного музея Великой Отечественной войны «Дорога Памяти».

В военном ведомстве отметили, что гостиничный бизнес парка, который составляет 5,5 тысячи гектаров представлен современным отелем ПСБ Патриот на 248 номеров со спорткомплексом. Только за 2022 год мероприятия парка «Патриот» посетило более 2,2 миллиона человек.

Напомним, идея создания военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу. В июне 2014 года был заложен первый камень на месте строительства парка. В июне 2015 года он открылся.