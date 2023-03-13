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13 марта 2023 15:29

Стало известно, как изменились доходы россиян за последний год

Пятая часть россиян рассказали, что их доходы за прошлый год выросли
Кристина СОБОЛЕВА
Пятая часть россиян рассказали, что их доходы за прошлый год выросли

Пятая часть россиян рассказали, что их доходы за прошлый год выросли

Фото: Shutterstock

Уровень бедность в России упал до минимума. По итогам 2022 года в стране зафиксировано минимальное количество малоимущих с 1992 года – только 10,5% от общего числа населения. В связи с этим сайт KP.RU провел опрос и решил узнать, как же изменились доходы россиян за минувший, 2022 год.

Как оказалось, только пятая часть опрошенных рассказывает об улучшении благосостояния. При этом 17% говорят, что их доходы за минувший год выросли незначительно, а вот доходы 4% выросли ощутимо.

36% россиян говорят, что их доходы остались на прежнем уровне. При этом кто-то отметил, что может его зарплата немного и выросла, но из-за инфляции и роста цен он считает, что финансовая ситуация в целом в его семье не изменилась.

18% опрошенных добавили, что за последний год их доходы немного уменьшились. На ком-то сказались санкции или смена работы, у кого-то пострадал бизнес. Некоторые респонденты признались при этом, что рассчитываю на улучшение финансового положения уже в скором будущем.

«Убавились слегка доходы, но это не страшно. Бизнес у меня верный, скоро поднимется», - делится участник опроса.

А вот оставшаяся четверть россиян признается, что за год их доходы сильно сократились. Кто-то потерял работу, кто-то вынужден был сменить место на менее оплачиваемое.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 11,6 тысячи человек.

Напомним, ранее официальная статистика Росстата показала, что 2022 год оказался по-своему уникальным в экономическом плане. Несмотря на западные санкции и многочисленные ограничения для населения страны год выдался удачным. Впервые за 20 лет количество малоимущих в стране снизилось до минимума.

Так, сейчас доходы ниже границы бедности имеют 10,5% населения – 15,3 миллиона россиян. При этом год назад этот показатель был почти на миллион выше – 16 миллионов человек.

Добавим, граница бедности в 2022 году составила 13545 рублей, тогда как год назад это было 11908 рублей.

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