Стало известно, как изменились доходы россиян за последний год

Пятая часть россиян рассказали, что их доходы за прошлый год выросли Фото: Shutterstock

Уровень бедность в России упал до минимума. По итогам 2022 года в стране зафиксировано минимальное количество малоимущих с 1992 года – только 10,5% от общего числа населения. В связи с этим сайт KP.RU провел опрос и решил узнать, как же изменились доходы россиян за минувший, 2022 год.

Как оказалось, только пятая часть опрошенных рассказывает об улучшении благосостояния. При этом 17% говорят, что их доходы за минувший год выросли незначительно, а вот доходы 4% выросли ощутимо.

36% россиян говорят, что их доходы остались на прежнем уровне. При этом кто-то отметил, что может его зарплата немного и выросла, но из-за инфляции и роста цен он считает, что финансовая ситуация в целом в его семье не изменилась.

18% опрошенных добавили, что за последний год их доходы немного уменьшились. На ком-то сказались санкции или смена работы, у кого-то пострадал бизнес. Некоторые респонденты признались при этом, что рассчитываю на улучшение финансового положения уже в скором будущем.

«Убавились слегка доходы, но это не страшно. Бизнес у меня верный, скоро поднимется», - делится участник опроса.

А вот оставшаяся четверть россиян признается, что за год их доходы сильно сократились. Кто-то потерял работу, кто-то вынужден был сменить место на менее оплачиваемое.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 11,6 тысячи человек.

Напомним, ранее официальная статистика Росстата показала, что 2022 год оказался по-своему уникальным в экономическом плане. Несмотря на западные санкции и многочисленные ограничения для населения страны год выдался удачным. Впервые за 20 лет количество малоимущих в стране снизилось до минимума.

Так, сейчас доходы ниже границы бедности имеют 10,5% населения – 15,3 миллиона россиян. При этом год назад этот показатель был почти на миллион выше – 16 миллионов человек.

Добавим, граница бедности в 2022 году составила 13545 рублей, тогда как год назад это было 11908 рублей.