Турки «заболели» русским искусством: триумфально прошла выставка ArtAnkara c участием художников из России

Общий вид выставки ArtAnkara. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТЕНД

Международная художественная выставка ArtAnkara, завершившаяся в турецкой столице, ярким пятном осветила культурную жизнь Турции, которая до сих пор не может прийти в себя после ужасного землетрясения на юго-востоке. Особенно живо было все 4 дня на огромном стенде России, которая стала почётным гостем мероприятия.

Турки всегда с придыханием относятся к русской культуре – будь это литература, музыка или живопись. А в этот раз на нашем стенде с избытком было всего: около 300 картин и произведений прикладного искусства – фантастические «металлисты» из творческой мастерской «Стихия металл»; выступили музыканты и певцы из России, а также литературная конференция. И везде – переполненные залы, стулья в проходах, очереди желающих пообщаться с участниками…

- Организованная Русским домом экспозиция российских художников на выставке ArtAnkara стала, наверное, самой большой за последние десятилетия, — сказал корреспонденту «КП» глава Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко. - Здесь были выставлены более 300 произведений самых различных жанров. Турецкие ценители искусства узнали о России и нашей культуре очень много нового. Спасибо Российскому фонду мира за оказанную поддержку - благодаря ей российские художники из самых отдаленных уголков страны получили возможность принять участие в выставке!

Выступление Александра Сотниченко на литературной конференции "Пушкин и Хикмет - два гения" на выставке ArtAnkara.jpg Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

ГДЕ НАЙТИ СЕРОВА?

Многие посетители пришли на стенд России специально поближе познакомиться с русской культурой. Автору этих строк, которая также выставляла свои картины на стенде, пришлось выступать не только в роли художника и журналиста, но переводчика, гида и искусствоведа по совместительству:

- Я обожаю русское искусство. Особенно мне нравится Валентин Серов, — обращается ко мне посетитель по имени Озкан. - Вы не знаете, где в России можно увидеть его музей и его полотна? Домотканово? А где это?... Я собираюсь в вашу страну специально детально изучить его творчество! - и мы погружаемся с ним в интернет.

У нас на стенде побывало бесчисленное количество любителей русского языка. Многие студенты приходили просто пообщаться с русскими и попрактиковаться в языке. Одна девушка по имени Арзу, прекрасно говорящая по-русски, рассказала мне, что изначально ходила на языковые курсы, но её страсть к языку настолько перегоняла небыстрый темп обучения, что она бросила курсы и сейчас изучает язык самостоятельно, читая неадаптированную литературу, слушая песни и посещая мероприятия, организованные россиянами.

Попадались и совершенно уникальные граждане: например, военный по имени Онур, который «заболел» любовью к России после изучения русского языка в военной академии: «хочу не только язык знать, но и в живописи разбираться, и в музыке… А где в Анкаре можно посмотреть картины ваших художников? А какие современные группы вы можете посоветовать послушать?...»

На выставке ArtAnkara. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Сильное впечатление на всех нас произвела яркая женщина весьма преклонного возраста в красно-жёлтом костюме, которая 50 лет прожила в Германии, но говорит, что «безумно любит русскую культуру и на старости лет решила системно, всерьёз и по-настоящему выучить русский язык».

ОТКРЫТКИ ИЗ РОССИИ

На стенде собкора «КП» был организован «Почтовый аттракцион»: желающие подписывали уже маркированные открытки с изображением представленных картин и автографом художника, и тут же могли отправить их себе самому или друзьям через стилизованный почтовый ящик. Народ стоял в очереди. Открытки подписывали и посетители, которые ещё не ходят в школу, и важные чиновники, прогуливающиеся по выставке в строгих костюмах.

Посетители на выставке. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

А в это время на соседних стендах до последней минуты шла жаркая распродажа картин: к концу выставки российский стенд основательно поредел:

- Мы привезли сюда более 180 работ художников от Камчатки до Крыма, говорит арт-директор частной художественной галереи G-gallery Кристина Ланцова. - Многие из них были забронированы заранее, многие уже проданы. Здесь такая большая посещаемость, интерес к русским художникам, такое сумасшедшее общение! Мы обязательно будем участвовать ещё. Уже сделали выводы, проведём работу над ошибками. На следующий год представим те жанры, которые пользуется особой популярностью в Турции. Благодарим Русский Дом в Анкаре за поддержку и помощь в организации нашей экспозиции. Арт-куратором галереи выступила российская художница Екатерина Самитина.

Российские художники в восторге от турецкой публики, от её внимания к работам и искренней любви ко всей русской культуре в целом. Многие приходили просто выразить своё восхищение и с удовольствием перечисляли книги русских авторов, которые они читали, и даже фильмы советского и российского производства, которые они смотрели.

- Я поражена теплым и заботливым отношением турок к России, в целом, и ко мне, в частности. Какие же приветливые и добрые здесь люди! – говорит художница Марина Петрова.

Турецкие школьницы подписывают открытки на стенде собкора КП. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

ДВА ГЕНИЯ

На второй день ярмарки россияне провели литературную конференцию «Пушкин и Хикмет – два гения», на которую прибыли тюркологи и русисты из обеих стран.

- Пушкин и Хикмет, конечно, не могли бы никогда встретиться, так как жили в разных столетиях, но сегодня они вместе, — заявил «КП» директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. - Мы говорили о том, что объединяет Россию и Турцию на культурном поле, Пушкина и Хикмета, о тех смыслах, которые они породили. Пушкин и Хикмет настолько велики, что полностью понять их невозможно даже нам. Даже русским трудно понять Пушкина: не потому, что он труден для восприятия, — нет, он прост. Но в его стихах и прозе есть смысл, которые бесконечно разворачивается, это процесс, в котором нет чёткого результата. Мне трудно судить, насколько турки понимают Пушкина, но судя по выступлениям на конференции, это понимание есть. Связи наши культуре крепкие, прочные, я уверен, что они будут развиваться.

Концерт классической музыки по произведениям Пушкина на выставке ArtAnkara. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Гендиректор ArtAnkara Бильгин Айгюль уверен, что выставка помогла быстрее излечить раны от недавнего землетрясения.

- Искусство и творчество лечат душу, — заявил Айгюль КП. - К нам приехали художники из Хатая, а также простые пострадавшие оттуда – учителя и студенты, которые тоже захотели сделать свои экспозиции, посвящённые этой катастрофе. Уверен, что ArtAnkara стало своего рода лекарством, внесла вклад в улучшение морального состояния в нашей стране после землетрясения. И я благодарен России за активное участие.

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