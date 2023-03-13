Согласно законопроекту, с 1 января до 31 декабря 2024 года будут подлежать призыву граждане в возрасте от 19 до 30 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 декабря 2022 года на расширенной Коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу предложил призывать на срочную службу в армию и на флот в России парней не с 18 до 27 лет (как сейчас), а с 21 года до 30 лет. И вот 13 марта 2023 года законопроект о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму. Разбираемся в чем его суть и кого он коснется.

Дебаты в Госдуме по поводу призывных новаций обещают быть горячими, — уже сейчас некоторые депутаты принимают отдельные положения законопроекта в штыки либо предлагают их «подрихтовать». Авторы документа - глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и 2 его зама - Андрей Красов и Юрий Швыткин. Им и придется в дебатных баталиях защищать свой «диплом».

Главные вопросы про повышение призывного возраста в России с 2024 года

Ну а пока у парней призывного возраста и их родителей – десятки вопросов. Попытаемся ответить на наиболее частые.

1. Если законопроект станет законом, когда он начнет действовать?

Законопроект предусматривает поэтапный ввод его положений.

Будет переходный период до 2026 года.

Согласно документу, с 1 января до 31 декабря 2024 года будут подлежать призыву граждане в возрасте от 19 до 30 лет.

С 1 января по 31 декабря 2025 года — граждане от 20 до 30 лет.

С 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

2. В законопроекте говорится, что граждане от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву без законных на то оснований, тоже смогут пойти служить, если у них будет такое желание. Как это понимать?

Такая формулировка действительно пока (до голосования и разъяснений в Думе) выглядит странно. Если человек в запасе, значит, он уже имеет какую-то военно-учетную специальность (ВУС). Его по какой-то причине не призвали на срочную службу (да и нет у нас такого закона, что все запасники обязательно должны отслужить по призыву). А теперь представьте себе парня 28 или 30 лет, не имеющего законных отсрочек и годного к службе, который должен сам решать – желает он служить или нет. В том то и дело, что трудно представить, как 29-летний гражданин, имеющий работу и семью, бросит все и рванет в военкомат «по своему желанию». Эта двусмысленность из законопроекта явно должна уйти.

В понедельник 13 марта законопроект о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму. Фото: Олег ЗОЛОТО

3. А с какого периода начнут призывать на общих основаниях 28-29-30-летних?

С 1 января 2024 года. Так предусмотрено в законопроекте.

4. А 18-летние граждане, которые после 1 января 2024 года захотят пройти военную службу ранее наступления нового (21 год) призывного возраста, будут иметь такую возможность?

Нет. По законопроекту, с 1 января до 31 декабря 2024 года подлежат призыву граждане в возрасте от 19 лет. А с 2025 года – от 20 лет.

5. Почему решено призывать на срочку именно с 21 года?

Авторы этой идеи считают, что в 21 год молодой человек становится уже более зрелым. К тому же к 21 году многие призывники успевают получить образование в техникумах, колледжах. Их не придется отрывать от учебы. Такие дипломированные солдаты быстрее осваивают сложную боевую технику. Есть и еще один важный момент. Государство дает гражданину призывного возраста возможность не единожды поступить в университет или институт. Сегодня юноша 17 лет провалился на вступительных экзаменах, – на следующий год получи повестку в армию.

Но есть тут и обратная сторона медали. К 21 году молодые люди призывного возраста бывают женаты (у иных уже есть дети!), — придется отрывать «рекрута» от семьи.

6. Имеет ли новый законопроект скрытую цель - увеличить призывной контингент в связи с тем, что наша армия к 2026 году должна стать 1,5-миллионной?

От этих новаций количество призывного контингента не меняется. А 1,5 миллионной наша армия (сейчас в ней чуть более 1 млн.) должна стать за счет увеличения числа контрактников.