На мир готов обрушится финансовый кризис: Что происходит и к чему готовится

Некоторые эксперты уже сравнивают происходящее на американском финансовом рынке с 2008 годом. Фото: REUTERS

Очереди перед отделениями банков и паника на биржах. Примерно так можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в Штатах. Там приказали долго жить сразу несколько крупных банков. Один из них (Silicon Valley Bank) входил во вторую десятку по активам и был крупнейшим кредитором модных технологических стартапов из Кремниевой долины. Общий объем потерь оценивают в $300 млрд. Для сравнения, это половина наших золото-валютных резервов. Столько же, сколько Запад заморозил у нас год назад. Ну и примерно весь федеральный бюджет России на этот год.

Некоторые эксперты уже сравнивают происходящее на американском финансовом рынке с 2008 годом. Тогда обанкротился соразмерный банк – Washington Mutual. И его падение стало одним из катализаторов начавшегося мирового финансового кризиса. Тем не менее 15 лет назад в дополнение к WU подвел клиентов и другой банк – инвестиционный Lehman Brothers (его активы тянули на $600 млрд). Эти два случая не принято перечислять в одном ряду, потому что в США еще с 30-х годов прошлого века эти два вида банковской деятельности четко разделяют: чисто банковскую с выдачей кредитов и размещением вкладов и инвестиционную, когда банк помогает компаниям в выпуске акций и облигаций, а крупным инвесторам - в выборе подходящих активов. Но практически одновременное падение двух крупных финансовых организаций и привело к кризису мирового масштаба.

Может ли это вызвать мировой финансовый кризис?

И да, и нет. С одной стороны, финансовые власти США за эти 15 лет научились купировать подобные случаи. Они понимают, что нужно как можно быстрее погасить панику на финансовых рынках. Всем вкладчикам прогоревших банков уже пообещали возмещение на сумму больше, чем покрывает страховка в США ($250 тысяч). Кроме того, в США создают специальный фонд, который будет раздавать финансовую помощь тем банкам, у которых начнутся проблемы.

С другой, это вряд ли сможет решить системную проблему, возникшую в американской экономике. Ее суть в том, что на финансовом рынке США надулся огромный пузырь. Госдолг США – свыше $31 трлн. Проценты по их гособлигациям растут. И останутся высокими еще год-полтора минимум. По крайней мере, пока не снизится инфляция. На выплаты по госдолгу уходит больше триллиона долларов каждый год. И эта сумма постоянно растет. Держателями госдолга в том числе являются крупные американские банки. На фоне роста ставок стоимость облигаций падает. То есть, продав их, банки не смогут погасить долги перед вкладчиками. Растет дыра в их капитале.

- Полной уверенности в том, что проблема купирована и все будет хорошо – нет и не может быть. Остается только надеяться, что действия властей действительно смогут стабилизировать ситуацию и успокоить инвесторов, — считает Павел Пахомов, руководитель аналитического центра СПБ Биржи.

В общем, сейчас очень многое зависит от поведения финансовых властей США. Если они смогут успокоить местных вкладчиков и бизнес, который держит крупные суммы в банках, тогда все может пройти относительно безболезненно. Если нет – волна банкротств в США может действительно превратиться в цунами. И тогда – привет, мировой финансовый кризис! Судя по первым торгам акциями американских банков, тамошние инвесторы в чудо не верят. Котировки проблемных банков там упали на 65 – 75% (First Republic bank и Western Alliance). Крупные тоже теряют, но меньше - по 4 – 5%. Даже европейские банки начали страдать - там котировки даже крупных и считающихся надежными банков снижаются на 10 - 15%.

Как это отразится на России?

Несмотря на всю нынешнюю изоляцию нашей экономики от мировой финансовой системы, нас тоже заденет. Хоть и по касательной. Как и при любом кризисе, инвесторы начинают бежать в защитные активы. То есть, они продают любые ценные бумаги, а вырученные деньги вкладывают в доллары и золото. Просто, чтобы пересидеть в них плохие времена.

Кроме того, при полномасштабном кризисе происходит резкое падение спроса. А это отражается на всех видах сырьевых товаров. В итоге цены на них падают. Вспомните тот же 2008 год и начало пандемии коронавируса в 2020-м. Цены на нефть в этот момент пикировали вниз. Туда же устремлялись и доходы нашего бюджета. Сейчас свою нефть мы и так продаем довольно дешево, но во время кризиса она подешевеет еще. Снижение экспортных доходов, естественно, повлияет и на курс рубля. Он снизится.

Сейчас многое зависит от поведения финансовых властей США. Если они смогут успокоить местных вкладчиков и бизнес, то все может пройти относительно безболезненно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем все закончится?

Пока еще ничего не началось, и масштаб падения пока сложно оценить. В прошлый раз (в том же 2008 году) от последствий мирового кризиса удалось довольно быстро избавиться. Тогда Штаты резко снизили учетную ставку, то есть опустили стоимость кредитов почти до нуля. Это поддержало американскую экономику. А вместе с ней – и весь остальной мир. Кроме того, Федрезерв применил новаторский прием – в США стали активно печатать деньги. Местный аналог ЦБ давал деньги в долг напрямую Минфину. А тот уже поддерживал и финансовые организации, и население, и бизнес. В общем, пожар удалось успешно залить деньгами.

Но очень многие эксперты уже много лет предупреждают, что такая необдуманная политика рано или поздно приведет к очень большим проблемам. На финансовых рынках надулся огромный пузырь. И сдуть его без последствий точно не получится.

- Глобальная экономика – это стеклянный дом, в котором строго запрещено кидаться камнями. Об этом говорили все либеральные экономисты во всех университетах. Начав свое санкционное давление против России, Китая и других стран, США сами стали в итоге жертвами негативных процессов в глобальной экономике. И теперь никто не знает, как решить появившиеся проблемы, — считает инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

По его мнению, история может вернуться на полсотни лет в прошлое. Тогда в США была самая страшная для экономики ситуация – стагфляция. Это когда одновременно и высокая инфляция, и падение производства. Смогут ли креативные американские экономисты найти выход из ситуации и на этот раз, большой вопрос. Санкции и перенастройка нашей экономики на Восток немного смягчат удар нового кризиса, но дополнительные проблемы в экономике все равно, скорее всего, возникнут.

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