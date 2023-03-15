Расплата за бокал пива - час ходьбы: Сколько надо заниматься спортом, чтобы избавиться от "алкогольных" калорий

В интернете гуляет забавная картинка, сколько нужно пройти, чтобы сжечь калории из выпитого алкоголя. Фото: Shutterstock

В интернете гуляет забавная картинка, сколько нужно пройти, чтобы сжечь калории из выпитого алкоголя. Например, за стакан светлого пива ходить нужно 43 минуты или 5300 шагов, чтобы сжечь 200 ккал.

Мы с диетологом Людмилой Денисенко посмотрели на эту картинку и удивились: данные странные. Между тем, есть официальные расчеты калорийности, которые были в свое время сделаны еще в НИИ питания, там же были сделаны условные расчеты, сколько сжигает та или иная физическая активность. Мы сделали свою табличку, пользуйтесь!

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

* ВОЗ и Минздрав России считают, что безопасной дозы алкоголя нет. Но все же условно безопасной раньше считалось 20 граммов чистого алкоголя (этанола). Сейчас называют 10-15 мл чистого этанола (то есть 25 мл водки).

Конечно, все далеко не так просто. Начнем с того, что алкоголь — это чистая энергия, «пустые» калории, которые если сразу не потратить, начинают откладываться в жировые запасы. И в основном — на животе (да-да, пивной животик — это не просто метафора, а чистая физиология). Поэтому сама по себе идея, чтобы гулять, танцевать, то есть двигаться после приема алкоголя — очень правильная и здравая. Тем более, что редкое застолье обходится без обильных закусок, которые организм, нагруженный алкогольными калориями, тоже не успевает переварить и они откладывается в жировое депо на животе.

Но если вы после выпитого решили заняться спортом, не стоит уповать на то, что все сожжете и получите пользу: алкоголь замедляет все обменные процессы, в том числе восстановление и рост мышечной ткани. А кроме того нагружает сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце работать в экстремальном режиме. Так что погулять — идея хорошая, а вот активно заниматься на тренажерах — совсем нет.

– Действительно, алкогольные калории организм расходует первыми, а калории из закуски откладываются про запас, - говорит Людмила Денисенко. - И, конечно, любой алкоголь усиливает аппетит, а значит, и закуски вы съедите гораздо больше, чем еды без выпивки. И часто она не сама полезная — большей частью жирная и соленая. Один из механизмов влияния алкоголя на головной мозг – торможение высшей нервной деятельности, а именно тех центров мозга, которые отвечают за появление насыщения. То есть человек перестает контролировать объем съеденного. Зато более глубинные структуры мозга, отвечающие за некоторые инстинкты, «растормаживаются», из-за чего мы и переедаем, если рюмок выпито не одна и не две.

Не забывайте также, что любой алкоголь, даже «безобидное» пиво вызывает обезвоживание организма, выводя клеточную воду. То же пиво, вызывая повышение кислотности желудочного сока, провоцирует проблемы с желудком и приводит к перегрузке поджелудочной железы. Также алкоголь нарушает работу желудка, печени, поджелудочной железы и почек, что может привести к сбоям процессов переваривания пищи. А это, в свою очередь, отрицательно отразится и на всем организме, и лишнего веса прибавит. Так что, прогулки навеселе для похудения – не самая здравая идея.