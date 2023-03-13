Запад не может объяснить огромные потери ВСУ под Артемовском. И боится правды

Газета The Wall Street Journal выяснила причины общей неудачи ВСУ под Бахмутом. Фото: REUTERS

Сразу несколько ведущих изданий стран Запада вдруг озаботились большими потерями ВСУ под Артемовском (украинское название – Бахмут). Газета The Wall Street Journal провела свое аналитическое расследование и выяснила причины гораздо более масштабного явления – общей неудачи ВСУ под Бахмутом. ВСУ, по мнению американских журналистов терпят поражения и несут гигантские потери по той причине, что не могут подвезти боеприпасы и пополнения, а также эвакуировать раненых из-за весенней грязи, превратившей в распутицу землю в зоне боевых действий в муляку – жижу из воды и грязи, пройти по которой может только гусеничная техника, а колесная намертво застревает, только в эту муляку заехав. Поэтому раненые, не дождавшись медицинской помощи и операций, и умирают из-за этого.

Нет, мы, конечно же, помним, как сваливала к себе домой в обносках и женских шубах надетых поверх дырявых штанов армия Наполеона. Позже, по мнению западных историков, гитлеровцам решающий удар нанесла не Красная армия, а пресловутый "Генерал Мороз". Теперь вот виновницей бед и несчастий украинской армии объявлена "генеральша Грязь".

В Сети полным-полно роликов, как колесная техника, гордость ВСУ и западных производителей превращается в абсолютно беспомощную и неподвижную коробку, с которой солдаты слезают и продолжают свой путь пешком, двигаясь в этой жидкой грязи по колено. Застревают даже неприхотливые БТР, не то что обычные грузовики и санитарные машины. Есть и другие ролики, как ВСУшники едут на гусеничных БМП, но едут они именно в Бахмут, а не из него.

Вот только почему-то все эти аналитики почему-то забывают, что с другой стороны, в российских окопах и на наших позициях точно такая же муляка, и грязи ничуть не меньше. Только российская армия еще и не обороняется, а наступает, что в условиях царства муляки создает для продвижения дополнительные трудности. И дополнительные трудности – это слишком мягкое выражение, чтобы описать, что такое в условиях наступательного боя полпуда грязи на каждой ноге. Когда просто продвигаться, передвигая ноги, уже тяжело. А надо еще стрелять, штурмовать, укрываться от вражеского огня и т.д. так что не надо грешить на грязь и погоду.

Большие потери ВСУ под Артемовском, и не только там, вызваны всего двумя причинами – эффективностью наших бойцов и непосредственно командованием своими войсками военачальников ВСУ. Фото: REUTERS

На самом деле большие потери ВСУ под Артемовском, и не только там, вызваны всего двумя причинами – эффективностью наших бойцов и непосредственно командованием своими войсками военачальников ВСУ. Это не грязь гонит новые пополнения на убой в Бахмут, а генералы Сырский и Залужный и президент (пока еще) Украины Зеленский. Это генерал Сырский отдал официальный приказ, чтобы легко раненые бойцы ВСУ не эвакуировались в тыл в госпитали или хотя бы медсанбаты, а возвращались в строй после перевязок и небольших операций. Что происходит с наскоро залатанной раной в условиях грязи? Правильно, наложенный бинт заражению крови совсем не помеха. И это только один из примеров. А их даже не сотни. Украинское командование совершенно не озабочено вопросами сбережения непосредственно украинцев. Еще осенью неравнодушные волонтеры отмечали, что система оказания медитцинской помощи в ВСУ выстроена таким образом, что зачастую приводит к летальным исходам даже у тех раненых, кто мог бы выжить.

У украинского командования под Артемовском были два варианта – вывести войска или отдать приказ о сдаче в плен ради сохранения жизни. Но это не устраивает ни генералов, ни Зеленского. Значит, расширяйте поля под кладбища. Правда, тоже не сейчас, а когда подсохнет.

Кстати, американский журнал American Thinker тут написал, что потери ВСУ превышают 250 тысяч человек. Не под Бахмутом, нет, а с начала СВО. И это цифра только безвозвратные, то есть убитыми. Американцам, по большому счету, нет никакого резона врать. Им что есть Украина и украинцы, что их нет – как-то все равно. И очень похоже, что и руководству Украины тоже. И это отношение от состояния почвы абсолютно не зависит.