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Политика13 марта 2023 18:05

Запад не может объяснить огромные потери ВСУ под Артемовском. И боится правды

WSJ рассказало про большие потери ВСУ под Артемовском
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Газета The Wall Street Journal выяснила причины общей неудачи ВСУ под Бахмутом.

Газета The Wall Street Journal выяснила причины общей неудачи ВСУ под Бахмутом.

Фото: REUTERS

Сразу несколько ведущих изданий стран Запада вдруг озаботились большими потерями ВСУ под Артемовском (украинское название – Бахмут). Газета The Wall Street Journal провела свое аналитическое расследование и выяснила причины гораздо более масштабного явления – общей неудачи ВСУ под Бахмутом. ВСУ, по мнению американских журналистов терпят поражения и несут гигантские потери по той причине, что не могут подвезти боеприпасы и пополнения, а также эвакуировать раненых из-за весенней грязи, превратившей в распутицу землю в зоне боевых действий в муляку – жижу из воды и грязи, пройти по которой может только гусеничная техника, а колесная намертво застревает, только в эту муляку заехав. Поэтому раненые, не дождавшись медицинской помощи и операций, и умирают из-за этого.

Нет, мы, конечно же, помним, как сваливала к себе домой в обносках и женских шубах надетых поверх дырявых штанов армия Наполеона. Позже, по мнению западных историков, гитлеровцам решающий удар нанесла не Красная армия, а пресловутый "Генерал Мороз". Теперь вот виновницей бед и несчастий украинской армии объявлена "генеральша Грязь".

В Сети полным-полно роликов, как колесная техника, гордость ВСУ и западных производителей превращается в абсолютно беспомощную и неподвижную коробку, с которой солдаты слезают и продолжают свой путь пешком, двигаясь в этой жидкой грязи по колено. Застревают даже неприхотливые БТР, не то что обычные грузовики и санитарные машины. Есть и другие ролики, как ВСУшники едут на гусеничных БМП, но едут они именно в Бахмут, а не из него.

Вот только почему-то все эти аналитики почему-то забывают, что с другой стороны, в российских окопах и на наших позициях точно такая же муляка, и грязи ничуть не меньше. Только российская армия еще и не обороняется, а наступает, что в условиях царства муляки создает для продвижения дополнительные трудности. И дополнительные трудности – это слишком мягкое выражение, чтобы описать, что такое в условиях наступательного боя полпуда грязи на каждой ноге. Когда просто продвигаться, передвигая ноги, уже тяжело. А надо еще стрелять, штурмовать, укрываться от вражеского огня и т.д. так что не надо грешить на грязь и погоду.

Большие потери ВСУ под Артемовском, и не только там, вызваны всего двумя причинами – эффективностью наших бойцов и непосредственно командованием своими войсками военачальников ВСУ.

Большие потери ВСУ под Артемовском, и не только там, вызваны всего двумя причинами – эффективностью наших бойцов и непосредственно командованием своими войсками военачальников ВСУ.

Фото: REUTERS

На самом деле большие потери ВСУ под Артемовском, и не только там, вызваны всего двумя причинами – эффективностью наших бойцов и непосредственно командованием своими войсками военачальников ВСУ. Это не грязь гонит новые пополнения на убой в Бахмут, а генералы Сырский и Залужный и президент (пока еще) Украины Зеленский. Это генерал Сырский отдал официальный приказ, чтобы легко раненые бойцы ВСУ не эвакуировались в тыл в госпитали или хотя бы медсанбаты, а возвращались в строй после перевязок и небольших операций. Что происходит с наскоро залатанной раной в условиях грязи? Правильно, наложенный бинт заражению крови совсем не помеха. И это только один из примеров. А их даже не сотни. Украинское командование совершенно не озабочено вопросами сбережения непосредственно украинцев. Еще осенью неравнодушные волонтеры отмечали, что система оказания медитцинской помощи в ВСУ выстроена таким образом, что зачастую приводит к летальным исходам даже у тех раненых, кто мог бы выжить.

У украинского командования под Артемовском были два варианта – вывести войска или отдать приказ о сдаче в плен ради сохранения жизни. Но это не устраивает ни генералов, ни Зеленского. Значит, расширяйте поля под кладбища. Правда, тоже не сейчас, а когда подсохнет.

Кстати, американский журнал American Thinker тут написал, что потери ВСУ превышают 250 тысяч человек. Не под Бахмутом, нет, а с начала СВО. И это цифра только безвозвратные, то есть убитыми. Американцам, по большому счету, нет никакого резона врать. Им что есть Украина и украинцы, что их нет – как-то все равно. И очень похоже, что и руководству Украины тоже. И это отношение от состояния почвы абсолютно не зависит.

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