Нашествие "битых японцев": Россию наводнили подержанные импортные автомобили

Работа рынка по продаже японских автомобилей во Владивостоке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОТОК ВТОРИЧНЫХ ИНОМАРОК НАРАСТАЕТ

Пока продавцы и производители автомобилей задирают цены, а банки не предоставляют разумных кредитов, автосалоны стоят полупустыми в ожидании лучших времен. Зато продажи машин с пробегом процветают.

По итогам двух месяцев 2023 г. поменяли хозяев более 804 тыс бэушных автомобилей — это на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Примерно три четверти из них — иномарки, примерно 600 тыс. авто. Причем, не только те, что состарились на российских дорогах, среди них немало и доставленных из-за границы специально для продажи.

За первые два месяца года в страну было ввезено 66,6 тыс. подержанных легковушек - чуть больше 10% от всех продаваемых иномарок. Но впечатляет динамика — это в 2,8 раза больше, чем в январе–феврале прошлого года. Причем рост не прекращается с мая прошлого года, когда был официально разрешен параллельный импорт.

БИТЫЕ ЯПОНЦЫ ВСЕГДА В ЦЕНЕ

Откуда бэушки? С Хоккайдо, вестимо. Безоговорочным лидером по поставкам таких машин стала Япония. Значительно отстают от нее Армения и Белоруссия.

- Поток машин из Японии традиционно высок, поскольку в этой стране стараются избавляться от старых машин, чтобы не платить высокий транспортный налог, - пояснил kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - А в прошлом году еще и сложилась такая ситуация, что йена падала относительно американского доллара, а рубль рос - поэтому покупка японского автомобиля была исключительно выгодным занятием. Но и сейчас поставки в Россию бэушных авто из Японии будут продолжаться потому что это стало выгодным бизнесом.

Из-за роста цен на новые автомобили, спрос на подержанные варианты из Японии только пошел вверх. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам эксперта, в ход идут даже битые машины.

- Их за небольшие деньги покупают на японских аукционах, а потом восстанавливают, во Владивостоке уже целая индустрия вокруг этого сложилась, - рассказал Шапарин.

Причем в европейской части не так заметен наплыв праворульных японских машин, как в восточных регионах страны.

- Доставка до Москвы, например, обойдется примерно в 150 тысяч рублей, а с учетом того, что покупают, в основном, недорогие машины, это существенно увеличит итоговую цену, - говорит Шапарин.

АРМЕНИЯ И БЕЛОРУССИЯ - У НИХ-ТО ОТКУДА?

Заметная доля бэушных машин из Армении объясняется тем, что в предыдущие годы в страну из-за очень низких импортных пошлин хлынул поток иномарок из европейских стран. Теперь эти машины можно выгодно продать. А в Белоруссии, по словам Шапарина, и сейчас ряд категорий населения пользуется льготами при ввозе подержанных импортных автомобилей. Это позволяет с выгодой покупать машины с пробегом за границей.

- Нам тоже нужен такой закон, потому что у нас растаможка обходится в 48% от стоимости автомобиля, - говорит Шапарин. - Почему бы не предоставить таможенные льготы на покупку иномарок многодетным родителям и участникам СВО? Это бы дало возможность таким категориям заработать и способствовало бы насыщению авторынка.

ЗАГРАНИЧНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ ХВАТАЕТ

Но машинам же нужны запчасти. С этим как для огромного количества разных моделей, хлынувших в страну?

- Запчастей натащили столько, что можно хоть машины собирать, - говорит Шапарин. - Единственная сложность — это блоки управления двигателем и автоматической коробкой передач. Это высокая электроника, она под санкциями. В силу сложности логистики их доставка становится дольше, а цена выше.

СКИДКИ ПРЕВЫШАЮТ ЧЕТВЕРТЬ ЦЕНЫ

На волне автомобильного ажиотажа продавцы старья как с ума посходили. По данным «Автостата», средняя цена, по которой владельцы, перекупщики и автосалоны предлагают машины с пробегом, составила 1,362 млн руб. - на 296 тыс. руб. больше, чем год назад. А за сколько берут? Февральские цены сделок еще не обнародованы, но давайте сравним январские. В первом зимнем месяце продавцы просили 1,314 млн руб. А средняя цена сделки составила 0,97 млн руб. То есть на 26% ниже. Имейте в виду, когда будете торговаться.

ТОРГОВАТЬСЯ НАДО, LADA

Дефицит качественных автомобилей и высокие цены на новые машины привели к тому, что бэушные машины стоят больше чем должны, - говорит Шапарин. - Самые популярные иномарки в России — 2012-13 годов выпуска. Потому что в эти годы в России наблюдались самые высокие продажи автомобилей. Массовый сегмент европейских автомобилей этих годов обойдется в 600-900 тыс. руб., премиальный класс — порядка 2 млн руб. А у российских машин средний возраст 14 лет. Вот «Лада» таких лет стоит 150-200 тыс. руб.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПОКУПКИ МАШИНЫ С ПРОБЕГОМ

2019 - 490 тысяч рублей

2020 - 540 тысяч рублей

2021 - 670 тысяч рублей

2022 - 890 тысяч рублей

2023 - 970 тысяч рублей*

* данные за январь

ТОП-5 СТРАН, ОТКУДА ВЕЗУТ В РОССИЮ ИНОМАРКИ С ПРОБЕГОМ*

Япония - 52%

Армения - 14,1%

Белоруссия - 13,4%

Корея - 7,9%

Германия - 4,1%

* данные за февраль 2023 г.

Источник: «Автостат»