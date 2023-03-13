Три бриллиантовых колье и шикарное платье: Мария Шарапова на «Оскаре» затмила голливудских звезд

Мария Шарапова на вечеринке Vanity Fair. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восемь месяцев назад Мария Шарапова стала мамой. Родив первенца, спортсменка время от времени посещает выставки и бизнес-мероприятия. Но именно вечеринку по случаю вручения премии «Оскар» можно считать первым официальным выходом теннисистки в свет после родов. Мария стала одной из участниц ежегодного приема модного журнала «Vanity Fair», на котором собрался весь цвет голливудских звезд, топ-моделей и поп-исполнителей.

Для торжественного вечера Мария выбрала наряд британского бренда Emilia Wickstead из коллекции осень-зима-2023. Всего три недели назад его показали на подиуме. При создании новой коллекции дизайнер Эмилия Викстед вдохновлялась культовым сериалом 90-х «Твин Пикс».

Мария выбрала наряд британского бренда Emilia Wickstead из коллекции осень-зима-2023. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария дополнила платье черными перчатками, массивными босоножками на платформе Versace и тремя колье ювелирного бренда Cartier. Образ завершил макияж в теплых тонах.

«Единственная ночь в году, когда я после полуночи не сплю, а позирую», – пошутила Шарапова в соцсетях, намекая на свой статус молодой мамы.

Спортсменка родила первенца в 35 лет. Отец мальчика - британский миллионер Александр Гилкс. Пара назвала сына Теодором. Мария и Александр уже несколько лет вместе, но официально регистрировать свой союз пока не спешит. Влюбленные начали встречаться в 2018 году, а в декабре 2020 года состоялась их помолвка.

Спортсменка дополнила платье черными перчатками... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...массивными босоножками на платформе Versace... Фото: REUTERS

...и тремя колье ювелирного бренда Cartier. Фото: соцсети.

43-летний Гилкс считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью, он друг детства принцев Уильяма и Гарри. Кроме того, бойфренд Шараповой хорошо знает русский. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Сейчас Гилкс и Шарапова живут в Нью-Йорке. Александр торгует произведениями искусства, он – один из основателей аукционного дома Paddle8.

Мария ушла из тенниса еще два года назад и сейчас вовсю наслаждается спокойной жизнью с подрастающим сыном. В соцсетях она время от времени делится снимками малыша Теодора и рассказывает о своих буднях. Спортсменка призывает всех молодых мам не стремиться к совершенству. «Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо», - советует Шарапова.