В России рекордно падает безработица: Двигаемся в сторону СССР?

Строительство 1-го Государственного подшипникового завода в Москве, 1930 год. Фото: ТАСС

13 марта 1930 года в СССР закрылась последняя биржа труда. Самым последним направление на работу получил слесарь Михаил Шкунов - так свидетельствуют историки. И всё, больше безработных - во всяком случае, официальных - в стране не было.

До самых 90-х годов «человек без работы» - это был фактически синоним асоциального элемента. С 1961 года за тунеядство была даже уголовная ответственность. В рядах «тунеядцев» оказался, например, поэт Иосиф Бродский. Но обычному человеку, чтобы в Советской стране остаться без работы, надо было действительно постараться.

Окончить хотя бы ПТУ и никуда не устроиться? Так не бывало.

Для всех выпускников средних специальных и высших учебных заведений работала система распределения - по заявкам, которые пришли от предприятий. По заявке, правда, легко могли отправить из Москвы или Питера поднимать какой-нибудь Ухрюпинск - совершенно не спросив, желает ли выпускник куда-то ехать. Но кто ж тогда придавал значение личным желаниям. Страна сказала «надо» - езжай отрабатывай свое бесплатное образование как минимум три года (в течение этого срока нельзя было уволиться «по собственному»).

Зато о молодых специалистах заботились. Как минимум им полагалось жилье - комнату в общежитии гарантированно предоставляли. И их нельзя было в течение трех лет уволить - надо было доучивать и воспитывать.

Увольняли с работы вообще крайне редко. Тянули практически всех, даже алкоголиков. Песочили на парткомах и месткомах, брали на поруки, но не увольняли. Это ж такое пятно на предприятии - что «не перевоспитали»!

Да и сами граждане увольнялись крайне осторожно.

Характерные сейчас «белые пятна» в трудовой книжке - уволился, а новую работу нашел только через полгода - тогда ассоциировались с явным неблагополучием. Нормальное увольнение - это только когда «в связи с переводом на другую работу».

Хотя такую систему всеобщей занятости многие сейчас вспоминают с ностальгией, у нее были известные минусы. Помните фильм «Служебный роман»? А теперь попробуйте вспомнить, сколько времени герои фильма, события которого по большей части происходят на работе, этой самой работой занимаются. Именно ею, а не накрашиванием ресниц, разливанием чая, разговорами по телефону, сбором денег на подарки, разборками друг с другом…

С тех пор страна сильно изменилась. И когда сегодня Росстат рапортует о рекордно низком уровне безработицы (3,6% в январе), вспоминаются не только усилия государства по этому поводу, но и тот факт, что большое количество людей нынче заняты неполный день или, будучи зарегистрированными как самозанятые, берут разовые заказы, но при этом все числятся как работающие.

И - виват! - получается, что у нас в не самой простой экономической ситуации безработица только падает.

Двигаемся в сторону СССР?

Не совсем. Особенностью советской системы было то, что выкладываешься ли ты на работе по полной или полдня красишь ресницы, если там больше нечего делать, - зарплата выходила примерно одинаковая. Сейчас при снижающейся безработице реальные доходы населения падают. И чем больше работающих, тем меньше доходы каждого.

И вряд ли сегодня получится по-другому. Ведь в советские времена всеобщую занятость фактически оплачивало государство - независимо от финансовых результатов этой занятости. Но сегодня у нас экономика большей частью рыночная. И предприятия уже не готовы годами «воспитывать» нерадивых сотрудников и при этом платить им за это. У тех, кто работает спустя рукава, велик риск очень скоро остаться без работы. Зато нет теперь и риска прослыть «тунеядцем», если не хочешь работать там, где «надо стране».