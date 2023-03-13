Аделина Сотникова впервые показала тайного мужа

Фигуристка Сотникова дала откровенное киноинтервью «Татарке FM»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова редко захаживает к журналистам на интервью. Спортсменка скрывает свою личную жизнь от поклонников и репортеров. Однако для проекта «Откровенно с Татаркой» Сотникова рассекретила имя отца своего ребёнка и впервые поделилась, как протекала ее беременность.

-В день, когда мы сделали последнее КТГ, врач сказал – «ещё недели две спокойно проходишь». Мы приехали домой, и у меня начались схватки,-вспоминает молодая мама.-Мы приехали в больницу, у меня сердце чуть не выскакивает. Кричала «мама!». Родила и мне сказали 10 из 10 [по шкале Апгар]. Вес 3100, 50 см рост, — ркссказала Сотникова. — Я благодарила: Господи, спасибо, что всё хорошо прошло. Не важно, какой пол, главное, чтоб был здоровый.

Аделина призналась, что в первые дни боялась, что по незнанию может сделать что-то не так с малышом. Такие же чувства испытывал и отец её ребёнка. Она также раскрыла интригу: их первенца зовут Андриан, а её избранника – папу малыша — Дмитрием, он теннисист.

Решение о непубличных отношениях пара приняла совместно.

-Мне не хочется делиться сокровищем: что папа – сокровище, что сын сокровище,— пояснила фигуристка.

Но для Лили Абрамовой Аделина Сотникова сделала исключение и не просто рассекретила имя своего возлюбленного, но и пригласила съёмочную группу проекта «Откровенно с Татаркой» на крещение их с Дмитрием сына, где они смогли пообщаться с её избранником.

-У нас все будет постепенно,-объяснил ведущей шоу муж Сотниковой на вопрос, мол, почему ещё не было свадьбы.

Сама же Аделина заверила, что и без штампа в паспорте счастлива с любимым.