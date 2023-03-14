Как Запад столетиями изобретал миф о «плохих русских» и как нам его победить

Россия в образе мишки из американской карикатуры начала 20 века.

Как только в Советский Союз сквозь железный занавес начали просачиваться голливудские фильмы, русские узнали, что они «плохие». Вспомните «Рокки» или «Рэмбо». Нас там выставляли злыми демонами. И вроде все начало налаживаться в 90-е, даже стали считаться «партнерами». Но нет. Снова битье горшков и деление на плохих и хороших…

Когда же мы впервые стали «плохими русскими» и, главное, почему?

Об этом мы поговорили с писателем, автором телеграм-канала «Сыны Монархии» Романом Антоновским.

УЖАСНУЛИСЬ НАШЕЙ ОГРОМНОСТИ

- Роман, давайте начнем сначала. Когда вообще придумали, что русские могут быть «плохими»?

- «Плохие русские» появились сразу, как только Россия стала превращаться в сверхдержаву, конкурируя с западными империями. А первая мощная кампания русофобии пошла еще во времена Ивана Грозного. Он унаследовал от отца Василия и деда Ивана III большую страну. Да еще начал расширять ее дальше. Подчинил Астраханское, Казанское ханства, пошел в Сибирь. И на Западе спохватились, что прямо у них в Европе появляется огромное государство. Тогда они предложили Руси хотя бы «окатоличиться» и подчиниться папскому престолу.

- Но Грозный отказал?

- У нас со времен Ивана III, который женился на византийской принцессе Софье Палеолог, возникла концепция Москвы как Третьего Рима. Как только Византия рухнула под ударами турок, миссия хранителя истинной веры перешла к Руси. А на Западе начали писать о нас, как о неких ордах. Пошла первая волна антипиара.

СПАСИБО ПАПЕ

- И русофобия росла волна за волной?

- Да, например, еще одна волна поднялась в конце XVIII века - кто-то вбросил якобы письмо Петра I потомкам. В нем он будто говорит, что мы завоюем Европу и будем над ней доминировать. Одним из тех, кто раскрутил это подложное «завещание», был шевалье д’Эон - первый в истории трансвестит (никогда нам не везло с ЛГБТ), который полжизни жил как мужчина и офицер, а в конце жизни ходил в женском платье. Потом о письме забыли. А снова оно всплыло, когда Наполеон напал на Россию, - его вытащили как довод: «Смотрите, русские хотят поработить Европу, идем с ними воевать».

Еще один антирусский документ - книжка маркиза де Кюстина о его путешествии по России уже после разгрома Наполеона. Он писал: какие у нас грязные мужики, какие мы варвары и кошмарные люди. А все потому, что Россия растоптала надежды Франции на покорение Европы.

Маркиз де Кюстин - автор массы фейков о России. Фото: wikimedia.org

- Но как Европа могла во все это верить? У нас тогда дворяне и офицеры по-французски говорили лучше, чем по-русски.

- Мне еще недавно в Германии говорили: «Вы красавцы, нам надоела Меркель, хотим президента, как Путин». Многие простые люди к России относятся хорошо. Но элиты народ не спрашивают. Они, в Европе, сейчас слушают лишь приказы США. Я видел выступление главы американского аналитического центра Stratfor Фридмана. Он сказал, что главная опасность для Америки - союз Германии и России, когда технологии немцев соединятся с ресурсами и военной мощью России. Это будет круче любых США или Китая. Поэтому главная задача Америки - лишить Россию и Европу шанса на объединение. И видите - Штаты делают для этого все. Разожгли конфликт на Украине. «Северный поток» подорвали.

УЖАСНЫЙ БЕЛЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ МУЖИК

- Нас демонизируют. А есть мифы, которые нам на руку?

- Сейчас на Западе торжествует леволиберальная идеология. Там герои сериалов - наркоманы, трансгендеры. А враги всего хорошего - белые мужики. И часто на роль этих злодеев ставят русских. А для людей традиционных убеждений этот образ, наоборот, привлекателен.

- Получается, нам надо консервативный образ продвигать?

- Именно. Россия - оплот этих ценностей. Что совпадает и с нашей исторической миссией: Москва - Третий Рим - хранитель христианской веры.

Протестантство в кризисе - там однополые браки, католики реформируются в ту же сторону. И многие христиане с надеждой смотрят в сторону православия. В Америке в несколько раз выросло число православных приходов.

Так что нам нужен имидж оплота традиций, но не дремучего, а современного. Открытого для новых крутых технологий. Например, во всем мире бьет рекорды киберигра Atomic Heart. Это советская эстетика - там роботы-близняшки со звездочками, списанные с красивейшей русской балерины. Так и надо двигать нашу культуру.

- А надо вообще доказывать, что мы - хорошие русские?

- Обязательно. Нам нужно показывать миру, что быть русским - круто, дружить с русскими - круто. Если бы мы грамотно транслировали это на Украину, показывая молодежи, которая там сейчас сбежала в Европу или сидит в запрещенных «азовах», что Ковпак круче Бандеры, то, может, и притянули бы их к себе «мягкой силой».

НЕ СОЗДАТЬ ЛИ ТЕХАССКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

- Почему мы в свое время так стремились попасть в «западный элитный клуб»? Хотели быть «как они»?

- Мы проиграли холодную войну. В 90-е было фактически колониальное управление Россией извне. И у нас сложилась прослойка либеральной элиты, которая уверена, что если мы повернемся к Западу, сдадим свои интересы, то им что-нибудь вкусное перепадет.

- А теперь нас отовсюду гонят.

- А я рад, что нас сейчас исключают из многих международных организаций. Они были основаны Западом по правилам, выгодным только ему. И если ты вступаешь в МВФ или ПАСЕ, то тебя принуждают действовать по ним. Единственная организация, где наши интересы учитываются, - это ООН. Потому что ее создали по итогам Второй мировой войны, где Россия в лице СССР была победителем. У нас там и место в Совбезе, и право вето.

- А нам по силам, как Запад, сейчас создавать такие же организации?

- Да. Мир в этом заинтересован. Мы видим, что даже на Западе нет единства - турки лаются со скандинавами насчет НАТО, премьер Венгрии и президент Хорватии против санкций к России. Надо всех, кого можно, перетаскивать на свою сторону. Разбирать Запад по кирпичику.

Или вот США поджигают Россию по периметру - давят на Казахстан, Приднестровье, Грузию. Так и нам надо делать то же самое. Есть Мексика, которую американцы не любят. Можно создать напряжение в Техасе - Техасскую Народную Республику. Поверьте, тогда американцам будет не до России.

Уже в 1901 году в американских журналах дядя Сэм шарахался от придуманного русского медведя. Фото: Puck Magazine/wikimedia.org

СМЕЯТЬСЯ НЕ НАДО, ОНИ ЖЕ СЕРЬЕЗНО

- А есть «хорошие русские»? Которых Запад сейчас принимает на ура?

- Есть каста людей, которые ненавидят Россию, но пытаются говорить от ее имени. Ребята, вы - не русские, вы уехали в Лондон, Тель-Авив, Тбилиси и далее по списку. Отцепитесь уже от России. Интегрируйтесь, учите иврит, пеките хинкали, отстаньте от нас.

Для них «хороший русский» подразумевает что? Поддержку Украины, осуждение спецоперации, распад России...

- Есть целые организации, которые мечтают о «деколонизации» России. А проще - ее разделении на 30 - 50 частей.

- Это мечта Запада! Они жалеют, что не добили нас после развала СССР. Чтобы навсегда решить «русский вопрос».

Шутки шутками, но о том, что Россию нужно «деколонизировать», проговаривают не только наши воинствующие либералы, сбежавшие на Запад, но и западные политологи. И к этому надо относиться серьезно.

НАИВНЫЙ ВОПРОС

Почему не на велосипеде за молоком

- Почему мы не можем жить с Западом в мире, вместе строить корабль, который «унесет нас на другие планеты»?

- Ну потому что в мировой политике действуют законы, как во дворе - кто сильнее, тот и прав. И у всех свои интересы. Россия - огромная стана с огромными ресурсами. И эти ресурсы многих интересуют. А были бы мы маленькой страной… Вот многие восхищаются: «Посмотрите, премьер Люксембурга на велосипеде поехал за молоком, а в России премьер ездит с охраной». Да потому что премьер Люксембурга на фиг никому не сдался. А руководство мощной страны - не только нашей, но и США или Китая - всегда в фокусе, в том числе вражеских спецслужб.

КСТАТИ

Там, где француз не ходит

- Сможем ли мы все когда-нибудь стать «хорошими русскими»?

- А я бы и не боялся быть «плохим русским». В этом тоже есть плюсы. Приедете вы куда-нибудь на Запад, забредете в эмигрантский район и вас увидят как белого человека, поверьте, первое, что с вами захотят сделать - это ограбить. Но вы только скажите, что вы русский. Во-первых, вас немножко испугаются, а во-вторых - это пишут наши релоканты - в том же Париже все мигранты поддерживают Россию как оплот антиглобализма. Так что в пригороде Парижа, куда белые французы не ходят, вас еще накормят шаурмой и отпустят с подарками.