Доктор Мясников рассказал, почему у некоторых людей после 40 лет портится секс

В эфире программы «О самом главном», которую ведет на втором канале доктор Александр Мясников, провели опрос 30 зрителей старше 40 лет (средний возраст 45), в котором они отметили, что с возрастом сексуальная жизнь ухудшается. Фото: Shutterstock

В эфире программы «О самом главном», которую ведет на втором канале доктор Александр Мясников, провели опрос 30 зрителей старше 40 лет (средний возраст 45), в котором они отметили, что с возрастом сексуальная жизнь ухудшается. Так ответили примерно 90 процентов. И только единицы посчитали, что стало лишь лучше.

Доктор Мясников назвал важные пункта, которые говорят о расстройстве сексуальной жизни:

* отсутствие или снижение сексуальной активности (меньше хочется и мечтается);

* отсутствие сексуальных и эротических мыслей или фантазий (и даже снов);

* отсутствие активности в плане секса, даже проявления прелюдий;

* непринятие сексуальной активности со стороны партнера;

* отсутствие возбуждения при просмотре эротических картинок или фильмов, и при попытке секса;

* отсутствие положительных ощущений при половом акте.

- Если вы ответили положительно хотя бы на три из этих шести пунктов, значит, у вас сексуальное расстройство, - говорит доктор Мясников. - Действительно, с возрастом становится все труднее — удержать вес, давление, настроение, проявлять активность, в том числе и сексуальную.

По словам врача, виноваты в этом сидячий образ жизни, у мужчин курение. «Таблетки мы часто пьем горстями», а у некоторых снижение либидо — это побочный эффект (например, успокоительных, гормональных, мочегонных, противосудорожных и других.

- После 40 мы черствеем что ли, - продолжает доктор Мясников. - Возникают проблемы с общением, не так легко завязывать новые связи. Да, это возрастная норма. Но все же секс — это показатель здоровья, показатель душевного равновесия. Только не нужно бояться того, что затухает желание, не надо думать, что это конец жизни. Все очень индивидуально. Воспринимайте это нормально, осечки бывают у всех. Примерно 40% мужчина после 40 лет жалуются на эректильную дисфункцию, и те же 40% женщин — на проблемы в интимной жизни. Это вариант нормы. Не норма, если это мешает жить, тогда нужно обращаться к врачу, поскольку это может быть симптомом массы заболеваний. Но главное — не зацикливайтесь, если желания не было один-два раза. Это все жизнь. Осмотритесь вокруг, смотрите на людей, общайтесь, позволяйте себе безумства. Потому что, как говорит мой друг, жить осталось два понедельника. Но все равно все будет хорошо.