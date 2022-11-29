Дед Мороз в цене подрос: стало известно, сколько стоят услуги волшебника в этом году, и когда выгоднее его приглашать

Спрос на услуги Деда Мороза в 2022 году вырос в 2,5 раза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем выше спрос, тем выше цены - этот закон экономики работает и на рынке услуг зимних волшебников. Как вы, возможно, помните, в конце прошлого года тон задавала пандемия. Народ избегал случайных социальных связей, к услугам дедушек по вызову обращался редко, чтобы не проваляться все каникулы на самоизоляции. А сегодня – где тот ковид? Вот народ и вспомнил, что на новый год полагается радовать себя и детей Дедом Морозом, а то и Снегурочкой. Поэтому уже осенью россияне начали активно бронировать зимних волшебников на декабрь.

Как подсчитали эксперты «Авито Услуг», в ноябре спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в России подскочил в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом предложение выросло лишь на 42%: сейчас на сайте размещено 7 тысяч объявлений от «зимних волшебников» со всей страны.

Что касается цен, то сейчас Дед Мороз и его внучка берут в среднем 1500 рублей за визит. В Москве дороже - около 2500 рублей. Столько стоит стандартная программа на дому для одного или нескольких детей: поздравление, подарки, песенка, стишок, «Елочка, зажгись», «Папа, налей» и прочая классика. Но чем больше участников и чем дольше программа, тем дороже услуга. Например, за выступление на утреннике в детском саду или школе волшебники попросят примерно 3000 рублей (в столице – 5000).

И конечно, цена зависит от опыта Дедушки и состава его свиты. Если начинающие артисты (студенты и выпускники) просят от 1500-2000 рублей за визит, то опытный Дед меньше чем за 5000 рублей из избы не выйдет.

А теперь вернемся к балансу спроса и предложения. Поскольку артисты нарасхват еще с ноября, советуем поторопиться: Дедушка не резиновый, на всех не хватит. И чем ближе Новый год, тем выше аппетиты артистов.

- С приближением праздника спрос на услуги будет только нарастать, а накануне 31 декабря цены традиционно увеличиваются. Поэтому рекомендуем не затягивать с поиском артистов и заранее бронировать даты выступлений. Так, в прошлом году в двадцатых числах декабря стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь - уже до 10 000 рублей, - советует Александр Семочкин, руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах».