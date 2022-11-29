Холодный окорок, рыба и сладости. Чем питается ушедший на фронт глава Читы Александр Сапожников

Александр Сапожников.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов побывал в части в Песчанке, где проходят подготовку мобилизованные жители региона. Здесь же готовится к спецоперации и экс-мэр Читы Александр Сапожников. С ним и встретился в пункте глава Забайкалья.

Боец Александр Сапожников, а в прошлом мэр Читы, показал губернатору новую рацию, которую военным подарил патриотический центр "Время Z", созданный в Забайкалье летом. А потом вместе пошли в столовую, где пообедали. В меню в тот день было мясо, гречка, сладости.

- Александр Михайлович, вы часто в Песчанке бываете, где находится эта часть?

- Да, да, постоянно, регулярно.

- Раз в неделю или с утра ездите?

- Раз в неделю, бывает – несколько раз, бывает – два-три раза в неделю.

- Мы увидели, губернатор тоже в военной форме. Вам что, военную форму там выдали?

- Я с первого дня в Забайкальском крае - в военной форме. Потому что очень много у нас связанного с армией. И я напомню, что Чита – это центр и Сибирского, и Забайкальского военных округов.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАС

И регион наш - уже с тремя столетиями накопленных воинских традиций, историй.

Поэтому, наша жизнь неразрывна связана с военными, с проекцией силы России, Российской империи, Советского Союза, новой России в этой территории. В жизни Забайкальского края это очень много значит.

- Ясно. И ещё, я смотрю, что вы там обедаете, я понимаю, что это, наверное, не регулярно. Но…

- Это третий раз, когда я решил поинтересоваться, что там происходит в столовых – и в солдатской, и в офицерской.

Я сам, когда служил, то это было абсолютно нормально. Любой руководитель, командующий, начальник и так далее, приезжая в воинскую часть, обязательно основные места жизни личного состава посещает, смотрит, что происходит в казармах, в столовых.

И, тем более, конечно, - уже, сама по себе, - боевая подготовка. Поэтому то же самое делаем и мы.

- Про боевую подготовку мы не имеем права какие-то подробности здесь приводить. А про столовые, думаю, можно… А вы были в офицерской или в солдатской?

- Во всех. И в той, и в другой.

- И где лучше кормят?

- И там, и там хорошо.

- А вот наш герой – Александр Сапожников - где там питается?

- В тот раз, когда я приезжал, мы все поели, посидели в солдатской.

А обычно Александр Сапожников там, где офицеры и прапорщики, завтракает, обедает и ужинает.

- И чем вас кормили, интересно, в солдатской?

- Там, в солдатской столовой есть выбор. Это несколько блюд первых, несколько - вторых и много салатов, различных закусок и кондитерских изделий. Я для себя выбрал свекольник, гречку без мяса, рыбы и так далее и - винегрет. И отдельно еще подавали такие большие куски мяса - как закуску.

- А старший прапорщик Александр Сапожников - как, что он ест там? Как там кормят бывшего мэра? Он не жалуется?

- Нет, это такая добротная, хорошая, качественная еда. Она без каких-либо таких избыточных «сластей» и изысков, но - свежая, с хорошим количеством овощей, сытная. С нормальными продуктами.

- Ваш мэр там уже две недели служит…

- Для людей больше всего, наверное, важно, - дают ли мясо, сколько и как там.

Мясо дают, когда я был, там была на выбор и курица, и свинина.

И что-то типа окорока отдельно холодного еще.

- Ваш мэр там уже две недели. Как он выглядит? Он не похудел?

- Нет, он не похудел, выглядит хорошо. Такой же здоровый цвет лица. Хороший, бодрый дух у него.

- Когда вы еще поедете туда?

- Ну, думаю, что, скорее всего, до конца этой недели. Либо в понедельник-вторник. Но, скорее всего, так. Какие конкретно вы вопросы не можете задать?

- Военные…

- Ну, могу сказать - индивидуальная подготовка сейчас идет у них у всех, слаживание подразделений – значительную часть времени они именно на это тратят.

Там стандартные, адаптированные, с учетом уже опыта именно нынешних военных действий, идут занятия, в ходе которых личный состав готовят по широкому спектру действий.

- А, может, чуть подробнее бы?

- Первое – использовать в бою личное стрелковое оружие, гранаты, гранатометы и так далее. А второе – это там, у кого есть специальные виды вооружений, специальные средств и так далее, - то действовать, пользуясь ими.

Естественно, при этом они проходят медицинскую подготовку.

И все это – в составе подразделений, в тесном взаимодействии друг с другом.

Те, подразделения, которые оснащены беспилотными квадрокоптерами, действуют с их использованием.

Вот это все, что сейчас происходит, это общеизвестно.

- Но интересно. Спасибо!