Лучшие вина набирали высоту «Аэрофлота» на Первом Российском винодельческом форуме

Фото: Росконгресс

В Москве состоялся Первый Российский винодельческий форум. Одним из ярких событий в программе форума стала дегустация «Вино на высоте», организованная авиакомпанией «Аэрофлот»,

Дегустацию провёл Артур Саркисян - руководитель Союза экспертов и сомелье России, создатель авторского гида «Российские вина». Он выбрал около пятидесяти отечественных игристых, белых и красных вин, а также сладких ликерных. Их оценили 11 профессиональных экспертов.

– Мы хотим, чтобы среди вин - а в бизнес-классе «Аэрофлота» мы предлагаем пассажирам на выбор два красных вина и два белых - всегда было по одному российскому, - обозначил цель Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот».

Дегустация была «слепой», участники не знали, вина каких производителей у них в бокалах, бутылки были спрятаны в плотную чёрную ткань. Оценки ставили с помощью программы WineIncognito по 100-балльной шкале, где высшие баллы 98-100 – необыкновенное, великолепное классическое вино.

Задача была нестандартная: не просто оценить вина, а почувствовать и предсказать, как изменится их вкус на высоте 10 тысяч метров. Атмосферу создавали бортпроводницы «Аэрофлота» в хорошо знакомой пассажирам яркой и стильной форме.

Каждый образец подавали дважды: в бокалах Chef&Somellier, которые используются на профессиональных дегустациях, и в специальных бокалах, представленных в бизнес-классе национального перевозчика. Форма и качество бокала, как известно, тоже влияют на восприятие вина.

Артур Саркисян назвал подход национального перевозчика к выбору вин для своих пассажиров уникальным:

– Таким путём никто раньше не шёл, и подход «Аэрофлота» к выбору вин для пассажиров мне очень импонирует. Дело в том, что вина на высоте ведут себя по-другому. Например, кислотность, которая хорошо себя показывает на земле, в полёте делает вина плосковатыми. Танинные вина становятся ещё более танинными, даже горьковатыми. И это касается не только вин. Самый яркий пример - многие просят в самолёте томатный сок, его вкус на высоте действительно становится выигрышнее, - объяснил Артур Саркисян.

Артур Саркисян - руководитель Союза экспертов и сомелье России. Фото: Росконгресс

И «Аэрофлот» давно учитывает этот нюанс в бортовом питании для пассажиров:

- Вкус на высоте изменяется, это факт. Это касается и вина, и продуктов питания. Мы как минимум раз в квартал дегустируем и выбираем новые блюда, которые в дальнейшем предлагаются на борту пассажирам. Сначала пробуем на земле, а потом – в воздухе, когда летим пассажирами. Вкус действительно отличается, поэтому мы, безусловно, стараемся его совершенствовать, - подтвердил Андрей Чиханчин.

Среди профессионалов, участвовавших в выборе претендентов на место в винной карте «Аэрофлота», были шеф-сомелье ресторанного дома Maison Dellos Сергей Аксеновский; победитель Российского конкурса сомелье-2021 Владимир Косенко; победитель профессиональных конкурсов и обладательница диплома WSET Level 3, преподаватель школы сомелье WineState, сомелье ресторана Selfie Светлана Добрынина; сомелье, преподаватель школы Энотрия, победитель российского конкурса сомелье 2013 и конкурса «Лучший сомелье» по версии WHERETOEAT-2016,

глава комитета по внешним коммуникациям Российской Ассоциации сомелье Владислав Маркин и другие мастера.

- Участники попробовали 11 игристых, 13 белых, 17 красных, 7 ликёрных сладких вин, - рассказал Алексей Соловьев, основатель и руководитель исследовательской компании RatingTelling, президент Ассоциации кавистов России.

И ещё один вопрос, которые задавали экспертам - кроме множества вопросов о вкусе и аромате: сколько могло бы стоить это вино в магазине. С некоторыми образцами они угадали с точностью почти до рубля! А российские игристые вина, по ощущениям участников дегустации, на вкус дороже, чем они стоят на самом деле. Что ж, отличный показатель соотношения цены и качества! Тем более что на дегустации были представлены вина известных отечественных производителей из Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Ростовской области. Многие из них хорошо знакомы покупателям, их легко найти в магазинах.

- Вина, признанные победителями этой дегустации, в следующем году смогут быть представлены на наших бортах в рамках «Винодельческих каникул», - поделился планами авиакомпании Андрей Чиханчин.

Весной 2023 года «Аэрофлот» организует «Винодельческие каникулы», это будет одно из мероприятий к 100-летию авиакомпании.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На высоте 10 тысяч метров особенно важно качество и баланс

Анжелика Субботина, руководитель образовательного центра компании АСТ, сертифицированный преподаватель вин Риохи, была среди 11 экспертов, которые оценивали вина для пассажиров «Аэрофлота»:

- Среди образцов, которые мы оценивали, были в том числе вина сегмента премиум и премиум плюс - не по цене, а по содержанию. Понять, как меняется вкус на высоте, можно только на опыте. У меня такого опыта много, как с серьёзными винами, так и с менее дорогими, и я знаю, как будут выглядеть те или иные вина на высоте. Все характеристики усиливаются - как положительные, так и отрицательные. Действительно, танины и кислота будут выпирать. Что касается игристых вин, на борту надо предлагать вина с более высоким уровнем содержания углекислого газа, на высоте он каким-то образом исчезает из вина, и вместо игристого мы, пассажиры, пьём почти тихое вино. Очень дорогие выдержанные шампанские вина точно лучше пить на земле. На высоте 10 тысяч метров стоит предлагать яркие, качественные, хорошо сделанные, сбалансированные вина.

ЦИФРЫ

3 часа 26 минут длилась дегустация – примерно, как полёт из Москвы в Минеральные Воды

Каждый участник дегустации:

• в среднем 150 раз поднял бокал

• более 175 раз прокрутил вино в бокале

• сделал более 182 вдоха для распознавания аромата вина