В секретном подразделении "Каскад" в зоне СВО - целый отряд российских депутатов. Кто они и как несут службу

Депутат Олег Колесников Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Парни, огромное вам спасибо, - Андрей Турчак чуть помедлил. – То, что вы делаете, трудно переоценить. Если на одной стороне листка отметить трудозатраты по созданию вашего разведподразделения, а с другой – количество уничтоженных целей, вооружения и техники… Это несопоставимо. Понимаю, разведка любит тишину. Но когда-нибудь все узнают, что вы здесь делаете и как.

Эти слова секретарь Генсовета «Единой России» произносил в полумраке бетонного бункера. Вместо стола - ящики из под снарядов, вокруг люди в камуфляже. Еще недавно они носили дорогие костюмы и сидели в депутатских креслах. Не только в Госдуме, но и в парламентах городов, регионов. А теперь это - добровольцы, они воюют в специально созданном подразделении в зоне спецоперации.

«ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ПЕРЕДОВУЮ»

Об этом отряде известно не много. О нем вообще никто бы не знал, если бы с думскими добровольцами не встретились первый зам. главы Администрации президента Сергей Кириенко и Андрей Турчак. Депутатский «эскадрон» входит в состав оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», которое было создано в 2017 году. Добровольческие отряды, которые вливаются в формирование сейчас, именуют БАРС - Боевой Армейский Резерв Специальный.

Депутат Олег Колесников Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот несколько имен избранников-добровольцев: Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов... Каждый из них прошел подготовку на полигоне и подписал контракт с Минобороны.

«Сегодня последний день нашего обучения в военно-полевом лагере, - писал в соцсети депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников. - Под руководством опытных инструкторов получил практические навыки по огневой, тактической и медицинской подготовке. Отдельные занятия были посвящены устройству мин и их обезвреживанию. Услышал немало ценных советов от людей с реальным боевым опытом – важно каждое их слово. Отправляемся на передовую...»

Это было пару недель назад. А вот недавняя его запись: «Служу в БАРС «Каскад». Военная разведка. Говорить о том, где нахожусь и чем занимаюсь, по понятным причинам нельзя».

«Отправляюсь в зону спецоперации сегодня вечером, - это публикация бывшего мэра Краснодара, депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Первышова. - На полигоне в Ростовской области прошел подготовку, опыт службы в армии помог завершить ее быстрее. В таких случаях «за ленточку» отправляют досрочно. После прибытия в часть телеграм-канал вести не буду. Думаю, причины понятны. Победа будет за нами!»

Депутат Олег Колесников Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первышов, как выяснилось на встрече с Турчаком, командует небольшой группой и готовит ее к самостоятельной боевой работе. Наверное, уже подготовил: командир всего депутатского отряда, зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин сказал Турчаку, что учиться осталось несколько дней.

ЮВЕЛИРНОЕ ОРУДИЕ

Саблину командовать депутатским эскадроном сам Бог велел. Он полковник запаса, родился в Мариуполе. Да и идея собрать депутатов-добровольцев в одну боевую ячейку принадлежит именно ему.

Что конкретно делают на передовой народные избранники, не разглашается. Мне удалось связаться с Саблиным, в числе прочего я попытался уточнить и это. «Мы выполняем задачи разведки», - был ответ. Все, точка.

А вот еще слова Саблина:

- Мы очень переживаем за мобилизованных ребят и понимаем, что от качества нашей работы зависят их жизни. Поэтому стараемся беречь оборудование. И в то же время работаем, выкладываемся на полную. Ребята иногда начинают ранним утром, а заканчивают в 3 часа ночи. И так каждый день. Вообще, мои коллеги меня поражают. Депутат - не депутат, мы все здесь бойцы, живем и трудимся таких же условиях, что и остальные. И девиз у нас один: пораженная цель – это спасение жизни.

Зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Работает депутатская разведка по всему фронту.

Есть, кстати, парламентарии-добровольцы, которые служат в других частях. Например, депутат Бадма Башанкаев хирург, на фронте он работает в военном госпитале.

Председатель «Союза добровольцев Донбасса» депутат Александр Бородай руководит в ДНР сразу несколькими отрядами.

А депутат Виталий Милонов служит артиллеристом в Горловке. На Донбассе он получил позывной «Густав», зачислен в расчет противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

- Это ювелирное орудие, может бить прямо в глаз, чтоб шкурку не попортить, - сказал Милонов. – Мы каждый день уничтожаем несколько целей и обеспечиваем нашим мотострелкам-штурмовикам возможность продвинуться вперед. Хоть на 100, 200, 300 метров. Недавно разложили весь Майорск. Надеюсь, сможем реализовать более крупное наступление. Главное, чтобы боекомплектов было в избытке. А за нами не заржавеет.

Зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Большинство здесь и не знает, что рядом мы служим»

Командир депутатского отряда Дмитрий Саблин через помощников ответил на несколько вопросов «Комсомолки».

- Что за депутаты вошли в подразделение «Каскад»?

- В нем служат депутаты Госдумы, в основном из «Единой России», и региональных парламентов. А также опытные бойцы и волонтеры из «Боевого братства» и наша молодежь из «Молодой гвардии».

- В каких условиях живут и служат депутаты?

- В тех же, что и другие военнослужащие. Так как они работают во всех регионах России, где проходит зона спецоперации. Но в зависимости от места службы могут быть отличия. У нас есть группа, в месте расположения которой есть водопроводная вода. Остальные могут только завидовать.

- Как к вам относятся другие бойцы?

- Тут нормально относятся к тем, кто не болтает, а четко выполняет свою работу. Хорошо относятся. Большинство и не знает, что рядом с ними депутаты служат. Мы это не афишируем. В том числе и по соображениям безопасности.

- Как настроение в отряде?

- Когда получается дать результат, настроение хорошее.

- Приходилось ли использовать «служебное положение», чтобы улучшить доставку на фронт снаряжения и техники.

- Не знаю, что значит в данном случае «использовать служебное положение», но и мы, и многие другие депутаты с первых дней помогали и мирным жителям, и нашей армии, и народной милиции ДНР, ЛНР. Тем более сейчас, когда люди служат бок о бок, едят из одного котла.

- Есть ли сведения о том, что ВСУ «охотятся» на депутатов-добровольцев.

- Присутствие тут депутатов мы не афишируем. В том числе и для того, чтобы не подвергать дополнительному риску тех, кто воюет рядом.

В ТЕМУ

С ФРОНТА В КРЕМЛЬ И ОБРАТНО

Отправившись на фронт, депутаты не оставляют политическую деятельность. В соцсетях некоторых из них появляются сообщения о событиях в их избирательных округах. По этому поводу были даже негативные комментарии. Например, когда Виталия Милонова увидели в Кремле. «Все правильно, я был обязан присутствовать на церемонии подписания договоров о вхождении новых регионов в состав России», - объяснил это депутат.

Командир депутатского подразделения Дмитрий Саблин так объяснил такое «совместительство»:

- Конечно, мы стараемся следить, что происходит в округах, где люди доверили нам мандаты. Большая нагрузка на наших командах, помощниках, которые продолжают работать. А иногда за этими проблемам можно следить, не отрываясь от службы. Кстати, среди мобилизованных немало наших избирателей. Бывает, узнают. Встречаемся, как родные.