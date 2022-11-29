Оспу обезьян переименовали: ВОЗ изменила название болезни под давлением Белого дома и ЛГБТ-активистов

Под давлением Белого дома ВОЗ дала болезни новое, политкорректное имя Фото: REUTERS

Мы подзабыли уже про экзотическую африканскую заразу, что вырвалась этой весной с «черного континента» и пошла гулять по миру. И напрасно. Сегодня она зафиксирована уже в 110 государствах! Из них только 7 – африканских, где обезьянья оспа распространена давно. Для остальных она – новинка. Всего на планете зарегистрировано на конец ноября 81 188 случаев заражений.

Лидируют по числу зараженных Штаты (29 228 случаев), Бразилия (9 905), Испания (7 405), Франция (4 107), Колумбия (3 803), Великобритания (3 720), Германия (3 672), Перу (3 444), Мексика (3 292) , Канада (1 449).

55 больных скончалось. Лидеры опять же США -14, Бразилия -12, Мексика -4, Испания – 3.

В России зафиксировано всего 2 случая. Оба – в Санкт-Петербурге. Первый больной прилетел домой из Португалии в июле. Перенес болезнь легко, выписался через 10 дней. Второй питерский пациент также заразился в поездке по Европе. Недуг перенес в легкой форме.

В ноябре число зараженных в мире росло от недели к неделе. И хотя эксперты ВОЗ оценивают глобальный риск оспы обезьян для планеты как «умеренный», однако для Америки он остается «высоким».

В странах Западной и Центральной Африки – на родине болезни – обезьяньей оспой по-прежнему в основном болеют дети. А в остальных частях света, сообщает ВОЗ, «нынешняя вспышка оспы обезьян продолжает в первую очередь затрагивать мужчин, имевших интимные отношения с мужчинами, у которых в последнее время был один или несколько партнеров". «Голубых» среди зараженных – свыше 90 процентов! Главная группа риска, согласно статистике ВОЗ, гомосексуалисты от 29 до 41 года.

Понятно теперь, почему по количеству зараженных и умерших от обезьяньей оспы с большим отрывом лидируют Соединенные Штаты? Президент Байден ратует за гомосексуалистов и прочих ЛГБТ. Вот и результат.

На днях ВОЗ политкорректности ради переименовала, скорее, зашифровала оспу обезьян в mpox (сокращение от английского названия "monkeypox", то есть «оспа обезьян».)

Чем же не угодило традиционное название заразы, ходившее в мире с 1958 г? По мнению ВОЗ, термин «оспа обезьян» иногда использовался в расистском и стигматизирующем (навешивание социальных ярлыков, -Ред.) контексте.

По данным американского издания «Politico», изменить название болезни руководство ВОЗ в частном порядке призвала администрация Байдена.

Иначе, дескать, США в одностороннем порядке переименуют обезьянью оспу. Высокопоставленные чиновники Байдена беспокоились, что название болезни усугубляет стигматизацию, особенно среди цветных, и препятствует кампании вакцинации, которую в США начали летом. ЛГБТ-активисты в Штатах также призвали отказаться от «обезьяньей оспы». Это имя, мол, соответствует расистским стереотипам об Африке.

По решению ВОЗ новое название –mpox- будет официально использоваться вместе со старым «оспа обезьян» в течение года. А потом полностью его заменит.