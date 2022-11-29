Драма замполита Староконя: молодая невеста бросила звезду сериала "Солдаты" накануне свадьбы и вышла замуж за другого

Вячеслав Гришечкин и его невеста Диана Бичарова планировали пожениться в инюне-2022.

Похоже, новая любовь актера Вячеслава Гришечкина, которого зрители помнят по роли замполита Староконя в сериале "Солдаты", закончилась драмой. Еще в январе этого года артист собирался жениться: предложение избраннице, которая младше его на 26 лет, Гришечкин сделал прямо во время спектакля, преподнеся помолвочное кольцо с бриллиантами в два карата стоимостью 1,5 млн рублей. Дату свадьбы назначили на 28 июня, совместив ее с празднованием дня рождения: в этот день звезде сериалов исполнилось 60 лет.

Однако, что-то пошло не так: Гришечкин отметил лишь юбилей, а по поводу бракосочетания предпочел отмолчаться. Как шептались гости, накануне торжества актер застал свою невесту, продюсера Диану Бичарову, в компании другого мужчины. Эти слухи оказались правдой: 28 ноября Диана вышла замуж за своего же бывшего мужа, бизнесмена по имени Равиль. На празднике веселились около 140 гостей, а друг семьи Сергей Пенкин, уехавший на гастроли, записал молодоженам поздравление.

Диана вышла замуж за своего же бывшего мужа.

- Поздравляю вас с законным браком! Здоровья вам, детей, любви и радости, понимания. Чтоб все у вас было хорошо! - пожелал Принц серебряный.

Вячеслава Гришечкина среди гостей не было, однако, артист прислал экс-невесте видеопоздравление, в котором признался ей в любви. А кроме того, как стало известно KP.RU, бывший жених подарил Диане колье стоимостью около 1 млн рублей.

- Дю-дю, привет! Жалко, что мы расстались, - произнес актер на видео, с трудом сдерживая слезы. - Но я уверен, что у тебя появилась новая бурная и правильная жизнь. Люби этого человека. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил, принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники, любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но как бы там ни было, я буду жить, я буду помнить тебя всегда. Ты в моем сердце. Люблю тебя...

Актер подарил бывшей невесте колье стоимостью ок. 1 млн рублей.

Напомним, последние годы звезда сериала "Солдаты" тяжело переживал личную утрату. В 2017 году любимая жена артиста скончалась от рака в возрасте 49 лет. Гришечкин, который винил в трагедии самого себя - мол, был слишком занят карьерой и не смог спасти любимую женщину, с тех пор впал в тяжелую депрессию. Лишь спустя четыре года, когда общие друзья познакомили его с Дианой Бичаровой - продюсером Гогена Солнцева, Дианы Шурыгиной и других скандально известных персонажей светской хроники, артист понял, что слишком рано поставил на себе крест. Увы, это роман так и не оправдал надежд актера.