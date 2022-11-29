Хафиз из Чечни призвал мусульман во всем мире объединиться против западных шайтанов

На призыв хафизов Чеченской республики уже откликнулись тысячи мусульман со всего света Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Бойцы одного из подразделений Росгвардии по Чеченской республике обратились ко всем мусульманам мира с призывом присоединится к союзным силам России в борьбе с США и НАТО в ходе специальной военной операции на Украине. Один из военнослужащих с позывным Хафиз сделал заявление к правоверным на арабском языке. Он призвал их на языке Пророка к борьбе с сатанистами, что наживаются на насилии и войнах по всему свету.

Отметим, что позывной Хафиз совсем не случайный: в Чеченской республике более 2000 хафизов, что наизусть читают Коран в котором около 80 000 арабских слов. Они являются дипломированными специалистами в области знания священного Писания и пользуются в мусульманском сообществе большим уважением.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал голосовое сообщение, в котором обратился к мусульманам с призывом идти на спецоперацию.

«Мусульмане и христиане должны объединиться и уничтожить этот сатанизм. Кавказцев должно быть больше, если мы на самом деле так любим свою религию и хотим защитить», - заявил Рамзан Кадыров.

Он призвал всех мужчин идти в военкоматы.

«Или сбрейте бороду, или проявите религиозность не на словах, а на деле! Сегодня мы должны поднять флаг победы Всевышнего над сатанизмом и фашизмом!», - подчеркнул глава Чеченской республики.

Отметим, что Кадыров отправил в СВО не только родственников, но и своих несовершеннолетних сыновей.

На призыв хафизов Чеченской республики уже откликнулись тысячи мусульман со всего света. Многие из приехавших считают, что происходящее на Украине предсказано в сурах Корана, где говорится о «Конце времен», когда сатанисты объединятся и поднимут оружие против верующих людей. Обрести спасение люди верующие смогут лишь объединив свои молитвы и усилия против западных шайтанов.