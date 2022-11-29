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Политика29 ноября 2022 16:18

Хафиз из Чечни призвал мусульман во всем мире объединиться против западных шайтанов

И пригласил присоединиться к союзным силам России в вооруженной борьбе с иностранными наемниками
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На призыв хафизов Чеченской республики уже откликнулись тысячи мусульман со всего света

На призыв хафизов Чеченской республики уже откликнулись тысячи мусульман со всего света

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Бойцы одного из подразделений Росгвардии по Чеченской республике обратились ко всем мусульманам мира с призывом присоединится к союзным силам России в борьбе с США и НАТО в ходе специальной военной операции на Украине. Один из военнослужащих с позывным Хафиз сделал заявление к правоверным на арабском языке. Он призвал их на языке Пророка к борьбе с сатанистами, что наживаются на насилии и войнах по всему свету.

Отметим, что позывной Хафиз совсем не случайный: в Чеченской республике более 2000 хафизов, что наизусть читают Коран в котором около 80 000 арабских слов. Они являются дипломированными специалистами в области знания священного Писания и пользуются в мусульманском сообществе большим уважением.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал голосовое сообщение, в котором обратился к мусульманам с призывом идти на спецоперацию.

«Мусульмане и христиане должны объединиться и уничтожить этот сатанизм. Кавказцев должно быть больше, если мы на самом деле так любим свою религию и хотим защитить», - заявил Рамзан Кадыров.

Он призвал всех мужчин идти в военкоматы.

«Или сбрейте бороду, или проявите религиозность не на словах, а на деле! Сегодня мы должны поднять флаг победы Всевышнего над сатанизмом и фашизмом!», - подчеркнул глава Чеченской республики.

Отметим, что Кадыров отправил в СВО не только родственников, но и своих несовершеннолетних сыновей.

На призыв хафизов Чеченской республики уже откликнулись тысячи мусульман со всего света. Многие из приехавших считают, что происходящее на Украине предсказано в сурах Корана, где говорится о «Конце времен», когда сатанисты объединятся и поднимут оружие против верующих людей. Обрести спасение люди верующие смогут лишь объединив свои молитвы и усилия против западных шайтанов.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ