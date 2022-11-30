Стоимость новогодней корзины следует за ростом инфляции и прибавит в среднем 15-20% по сравнению с предыдущим годом Фото: Shutterstock

Если 8 марта - это праздник торговцев цветами, то Новый год – это праздник всех торговцев без исключения! Продавцы знают, без каких товаров мы с вами не обойдемся в праздничные дни, вот и поднимают цены – все равно купим.

Итак, до Нового года – ровно месяц. Что подорожает за это время? Чтобы это понять, посмотрим, на какие товары рост цен в прошлом декабре был наиболее заметным. Оказалось, что это лосось, рыбные деликатесы и икра (1-2%), сливочное масло (3%), виноград (8%), чеснок (13%) и огурцы (20%) – см. таблицу «Конкретно».

По мнению старшего директора по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Ксении Пайзанской, за оставшийся до Нового года месяц также могут заметно подорожать рыбные продукты, сыры, сладости и алкоголь. Впрочем, эти продукты и так весь год дорожают.

- Стоимость новогодней корзины следует за ростом инфляции и прибавит в среднем 15-20% по сравнению с предыдущим годом, - говорит Ксения Пайзанская.

Побеседовав с экспертами, мы прикинули, какие товары могут сильнее всего подорожать к Новому году и на сколько вырастут цены

ИКРА И РЫБА

Прогноз подорожания к Новому году +5-10%

Красная рыба стоит очень дорого, и цены на нее в последние годы растут бешеными темпами. Только за этот год морепродукты подорожали примерно на 20%. И, конечно, накануне Нового года торговцы постараются выжать из покупателей максимум. Особенно на рынках – супермаркеты вряд ли будут задирать цены в оставшиеся до Нового года недели.

Дорожает рыба не только из-за праздников. Играет свою роль и сокращение импорта, и плохой улов лососевых в стране (в этом году было выловлено меньше 300 тысяч тонн, а в прошлом - около 500 тысяч тонн). Прибавьте сюда рост тарифов на перевозку, затраты на заморозку и хранение…

Поэтому совет: если видите рыбу и икру по хорошей цене – покупайте прямо сейчас. Эти продукты прекрасно могут храниться в морозильных камерах и холодильниках до Нового года. Но будьте бдительны, чтобы не попасться на продукты низкого качества.

- Красная икра перед Новым годом в супермаркете обычно не дорожает, ведь она и так стоит дорого - от 600 рублей за баночку 95 г, - говорит директор одного из магазинов «Магнит» Елена Пигарева. – И акции на хорошую икру бывают очень редко – только если срок годности заканчивается, и магазин хочет поскорее избавиться от нее. А все, что дешевле, скорее всего, будет низкого качества – такую икру в любое время года берут плохо.

СЫР

Прогноз подорожания к Новому году +5-7%

Сыр за последний год особенно прибавил в цене. Главная причина - рост производственных затрат. Оборудование для производства сыра зачастую импортное, в этом году возникают сложности с ремонтом и запчастями, доставка которых, опять-таки, стала обходиться дороже. И с чего бы ему дешеветь именно перед Новым годом?

К тому же закупить сыр к празднику сильно заранее – проблематично. Продукт этот должен быть свежим. Так что здесь просто смотрим на прилавки и смахиваем слезу.

СЛАДОСТИ

Прогноз подорожания к Новому году +10-15%

Кондитерская отрасль серьезно зависела от импортного оборудования и сырья - какао-бобов, консервантов, подсластителей и др. Неудивительно, что уже в апреле, вскоре после введения санкций, производство шоколада, конфет и зефира упало на 15%.

А за 10 первых месяцев года конфеты, печенье и торты подорожали на 20-30%. Учитывая, что кондитерка входит в состав большинства новогодних подарков, ожидаем дальнейшего повышения цен и в декабре.

АЛКОГОЛЬ

Прогноз подорожания к Новому году +5-50%

На стоимость алкоголя влияют два фактора.

Во-первых, отказ некоторых производителей с мировым именем продолжать официальные поставки в Россию. И аккурат к концу года на складах начала заканчиваться самая вкуснятина - виски Johnnie Walker, Jack Daniel’s и White Horse, ром Captain Morgan, водка Smirnoff, ликер Baileys, настоящее французское шампанское и другие элитные напитки. Минпромторг разрешил завозить многие из ушедших алкогольных брендов по параллельному импорту (то есть без разрешения производителя), но такие схемы приводят к росту цены минимум на 40-50%.

Во-вторых, уже в следующем году в России должна вырасти минимальную розничная цена пол-литровой бутылки водки - с 261 до 281 рубля, коньяка — с 480 до 517 рублей, бренди - с 348 до 375 рублей, а бутылки игристого вина объемом 0,75 литра - с 169 до 239 рублей. Таков приказ министра финансов РФ.

Но многие производители уже поднимают цены, не дожидаясь приказов Минфина. Поэтому раскошеливаться, скорее всего, придется не только тем россиянам, которые захотят купить к новогоднему столу импортный алкоголь, но и те, кто привык обходиться отечественным.

- Дорожать к Новому году продукты будут. И, конечно, торговые сети постараются извлечь максимальную выгоду из нынешних новогодних праздников. Дальше-то все будет хуже, потребительский спрос в стране падает. И единственный шанс выжать сейчас из покупателей побольше – это предпраздничный раж, когда россияне будут охотнее расставаться с деньгами. А если подорожает импортное шампанское, то у торговых сетей будет искушение подтянуть цены и на отечественное, - объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга Высшей школы экономики Игорь Липсиц. - То же самое и с другими товарами - цены к Новому году подрастут, поэтому если видите сейчас на полках продукты по приемлемой цене, которые смогут храниться до праздников, покупайте их впрок. В том числе алкоголь.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Накрывай российское

- Стоимость праздничного стола разнится в зависимости от индивидуальных предпочтений. Но повышение цен значительно сильнее отразится на дорогой корзине с преобладанием импортных товаров, чем на бюджетной, опирающейся на отечественного производителя, - говорит старший директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Ксения Пайзанская. - С приближением новогодних праздников потребитель еще почувствует увеличение цен, но его затраты будут зависеть от избранной стратегии экономии. Например, ритейлеры регулярно предлагают различные промоакции, которыми можно воспользоваться. Обращать внимание стоит как на регулярные промоакции, так и на промо, связанные с наборами на определенные группы товаров, которые обязательно появятся в преддверии Нового года.

Президент «Ромир» Андрей Милёхин отмечает, что наиболее подвержен влиянию кризисов и динамики цен - средний класс. Его представители имеют высокие зарплаты и привыкли к определенному уровню качества продуктов и сервисов. Но при потере дохода в кризисы как раз они резко лишаются привычного уровня потребления.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Выбирайте гаджеты не первой свежести

Накрыть новогодний стол – это полдела. Обеспечить подарками друзей и близких – вот где сплошное разорение. Но есть и хорошая новость – пока курс рубля не падает, импортные бытовые товары и электронику можно найти по вполне приемлемым ценам. А в ноябре цена на эти товары и вовсе качнулись вниз - самое время этим воспользоваться!

- В ноябре аналитики Price.ru зафиксировали снижение средних цен по сравнению с октябрем: на игровые приставки – на 16%, на планшеты – на 19%, на электробритвы - на 34%, - говорит руководитель отдела маркетинга и аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru Денис Логанов.

И сейчас, пока техника снова не начала дорожать, самое время закупиться подарками! Наша рекомендация - выбирайте гаджеты предыдущих моделей, поскольку в дни распродаж продавцы избавляются от них в первую очередь и скидки на них самые реальные.

Так, в ноябре подешевели популярные модели техники:

- смартфон iPhone 13 256Gb теперь стоит 79 866 рублей (минус 3% к октябрю)

- смартфон Redmi Note 10S 128Gb - 18 674 рублей (- 6%)

- Планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32GB - 12 826 рублей (- 9%).

- Телевизор Sony XR-55A80J - 166 808 рублей (- 13%)

Кстати, специалисты Wildberries отмечают, что в 2022-м россияне начали подготовку к Новому году раньше, чем в прошлом году. По их мнению, именно сейчас – очень выгодное время для покупок подарков.

- Самыми популярными покупками в ноябре стали привычные новогодние товары: детское шампанское, икра и карнавальные костюмы. А также более дорогие товары, которые часто приобретают в качестве подарков для членов семей или близких друзей. Например, винные шкафы, телевизоры и электросамокаты, - говорит PR-директор Wildberries Валерий Прокопьев. - В качестве новогодних подарков для коллег и друзей также заказывают косметику, электронику, детские игрушки (см. «Только цифры»).

Вот что вам подарят. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Средние цены в России в 2021-2022 годах, руб.

Наименование продукта (цена за 1 кг, если не указано другое) / ноябрь 2021 / декабрь 2021 / октябрь-ноябрь 2022* / рост/падение на конец 2022 к декабрю 2021

I. Продукты, на которые росли цены в прошлом декабре и которые сильнее других подорожали за минувший год

Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы 1745 1763 2153 +22%

Икра лососевых рыб 5097 5158 5663 +9,8%

Рыба лососевая 858 876 1079 +23%

Креветки мороженные 743 748 898 +20%

Сельдь соленая 228 236 270 +14%

Масло сливочное 698 719 837 +16%

Сметана 245 250 281 +12%

Сыры твердые и мягкие 632 641 752 +17%

Конфеты шоколадные 697 707 848 +20%

Печенье 190 193 250 +30%

Торты 553 561 669 +19%

Соки фруктовые, 1 л 98 98 113 +15%

Говядина бескостная 567 572 661 +15%

II. Продукты, которые мало подорожали к прошлому Новому году, но заметно выросли в цене за 2022 год

Грибы свежие 274 278 294 +5,8%

Колбаса полукопченая и варено-копченая 558 564 606 +7,4%

Колбаса вареная 444 451 478 +6%

Майонез 244 245 280 +14,3%

Бананы 81 81 100 +23%

Вино игристое отечественное, 075 л 293 293 329 +12,3%

Вино виноградное столовое, 075 л 354 356 395 +11%

Водка, 0,5 л 321 322 340 +5,6%

Коньяк отечественный, 0,5 л 642 644 674 +4,7%

III. Продукты, которые подешевели или почти не подорожали или за минувший год

Яйца куриные, десяток 84 88 79 -10,2%

Картофель 46 47 30 -36,2%

Капуста 44 53 22 -58,5%

Лук репчатый 31 31 29 -6,5%

Свекла 42 43 28 -35%

Морковь 45 46 33 -28,3%

Чеснок 269 306 234 -23,5%

Огурцы свежие 138 165 120 -27,3%

Помидоры свежие 158 157 137 -12,7%

Зелень свежая 613 621 625 +0,6%

Яблоки 99 101 100 -1%

Груши 177 181 168 -7,2%

Апельсины 128 120 124 +3%

Виноград 167 180 151 -16%

Свинина бескостная 399 400 401 +0,25%

Куры охлажденные 185 184 180 -2,2%

Источник: Росстат.

*Данные на 21 ноября 2022 года, при их отсутствии (это касается нескольких позиций) – на октябрь 2022 г.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вот что вам подарят

Товар Рост продаж в ноябре 2022 года (к ноябрю 2021 года)

Духи +405%

Смарт-часы +339%

Смартфоны +258%

Планшеты +253%

Визитницы +235%

Сладкие наборы +217%

Косметические наборы +160%

Беспроводные наушники +160%

Мягкие игрушки +155%

Наборы декоративной косметики +147%

Детские железные дороги +118%

Кошельки +96%

По данным Wildberries