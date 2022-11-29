«Со мной обращаются как с мусором»: российские эмигранты пожаловались на новую жизнь в США

Преимущественно россияне выбирали страны бывшего СССР, но есть и те, кто рванул за океан Фото: EAST NEWS

После начала специальной военной операции на Украине тысячи россиян покинули Россию в поисках другой жизни.

Преимущественно россияне выбирали страны бывшего СССР, но есть и те, кто рванул за океан. О судьбе таких написала New York Times. Правда, из заголовка же становится понятно, что прекрасное далеко не светит тем, кто избрал прибежищем США. Таких, по данным издания, оказалось порядка 20 тысяч человек. Большинство из них, не имея на руках визы, пересели американо-мексиканскую границу и обратились к американским властям с просьбой о предоставлении убежища.

Героями публикации стали Мария Шемякина и Борис Шевчук. Пара вместе училась в мединституте и с началом СВО решила, что их непременно отправят на передовую. В апреле они уехали в Мексику, а оттуда в США. Но вместо квартирки с видом на статую Свободы молодые врачи оказались в иммиграционной тюрьме в Луизиане. Не помогло и то, что ребята просили об убежище в Штатах. Хотя, как напоминает NYT, американское законодательство позволяет предоставить убежище тем, кто подвергся преследованию на родине на расовой, религиозной, национальной почве или из-за политических взглядов или принадлежности к социальной группе. Окончательный вердикт о предоставлении убежища выдает суд. И тут, как показывает практика, американское правосудие не всегда идет навстречу владельцам российских паспортов.

«Многих ищущих убежища освобождают, им разрешается отстаивать свои интересы в суде. Но тысячи отправляются в центры содержания, где трудно найти адвокатов и собрать доказательства, а шансы на получение убежища крайне малы», - отмечают авторы статьи, добавляя, что размер залога подчас превышает 30 тысяч долларов. А таких сумм практически никогда не находится у задержанных. Иногда им на помощь приходят некоммерческие организации, которые предоставляют адвокатов, вытаскивающих мигрантов.

- Все время, пока я была там, со мной обращались как с мусором, - пожаловалась россиянка Ольга Никитина. В тюрьме она провела пять месяцев. А вот ее мужу, - он находился в заключении четыре месяца, - работники миграционного центра вовсе заявили, что у него нет никаких прав, потому что он оказался в США нелегально. Безразличие и жестокое отношение к задержанным со стороны сотрудников миграционных лагерей - самая распространенная жалоба. А в последнее время в такие иммиграционные тюрьмы все чаще отправляют россияне, и срок их пребывания там неограничен.

Нынешняя ситуация в очередной раз обнажила проблему таких иммиграционных тюрем. Халатное отношение врачей, жестокое обращение с задержанными, небрежное заполнение документов и длительное содержание - таков неполный список жестокости миграционной системы США