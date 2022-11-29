Сергей Мардан уходит с радио «Комсомольская правда»

Последние два года Сергей выходил в эфир со своим утренним шоу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Радио «КП» прощается с ведущим Сергеем Марданом. Он работал в эфире более трех лет. Последние два года Сергей выходил в эфир со своим утренним шоу. Но с 1 декабря пути радио «Комсомольская правда» и ведущего расходятся.

Утренний сегмент в эфире займет новый проект «Что будет». Его авторами станут журналисты Игорь Виттель и Иван Панкин.

- Это будет самая важная и острая информация, поданная со здоровым скепсисом и самоиронией, - рассказывают в редакции радио «КП». - В каждом выпуске к ведущим будут присоединяться военные эксперты, экономисты, политики. Главная задача проекта — не только дать слушателям необходимую информацию, но и создать настроение — показать, что всё будет хорошо.

Радио «Комсомольская правда» — общественно-политическая радиостанция с FM-вещанием более чем в 400 населенных пунктах России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Занимает 3 место в рейтинге «Медиалогии» среди самых цитируемых станций РФ. Аудитория радио «КП»: 2 миллиона слушателей в сутки.