Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 марта 2023 21:02

Военная спецоперация на Украине 14 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 марта 2023 года
Сергей ГАПЧУК
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 марта 2023 года.

Украинские медики сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди солдат ВСУ, а также тяжестью ранений, с которыми Североатлантический альянс ранее не сталкивался, об этом пишет газета Times.

«Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», - говорится в статье.

В ходе активных действий группировки «Южная» на Донецком направлении за прошедшие сутки было ликвидировано до 190 военных ВСУ. Также на данном направлении было уничтожено 20 единиц техники.

Кроме того, за сутки ПВО России сбило 12 реактивных снарядов американской РСЗО «HIMARS», перехвачена одна противорадиолокационная ракета «HARM», а также уничтожено 12 беспилотников.

ВСУ несут потери по всей линии соприкосновения, об этом сообщило Financial Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

Российские силы подходят к железной дороге, по которой Вооруженные силы Украины осуществляют подвоз резервов в Артемовск, рассказал один из бойцов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что ВСУ не смогут удержать город Артемовск в Донецкой народной республики, где на данный момент, по его словам, происходит «настоящая бойня».

Трансляция обновляется.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯВоенная операция на Украине: последние новости