Военная спецоперация на Украине 14 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 марта 2023 года.

Украинские медики сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди солдат ВСУ, а также тяжестью ранений, с которыми Североатлантический альянс ранее не сталкивался, об этом пишет газета Times.

«Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», - говорится в статье.

В ходе активных действий группировки «Южная» на Донецком направлении за прошедшие сутки было ликвидировано до 190 военных ВСУ. Также на данном направлении было уничтожено 20 единиц техники.

Кроме того, за сутки ПВО России сбило 12 реактивных снарядов американской РСЗО «HIMARS», перехвачена одна противорадиолокационная ракета «HARM», а также уничтожено 12 беспилотников.

ВСУ несут потери по всей линии соприкосновения, об этом сообщило Financial Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

Российские силы подходят к железной дороге, по которой Вооруженные силы Украины осуществляют подвоз резервов в Артемовск, рассказал один из бойцов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что ВСУ не смогут удержать город Артемовск в Донецкой народной республики, где на данный момент, по его словам, происходит «настоящая бойня».

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