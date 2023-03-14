56-летняя Наталья Штурм получила травму во время медового месяца на Карибах

Наталья Штурм. Фото: соцсети.

Звезда 90-х Наталья Штурм на днях улетела в свадебное путешествие на Карибы. 56-летняя певица и ее избранник Альберт отправились на остров Сен-Мартен. Пара поселилась в пятизвездочном отеле на берегу моря. Отдых обещал быть роскошным, но, увы, не заладился с самого начала. В соцсетях Наталья призналась, что во время медового месяца получила травму.

Показывая подписчикам красоты острова, Наталья также продемонстрировала ссадины на руке. Певица пожаловалась, что накануне она поранилась в бассейне. Как намекнула Штурм, в этот момент она была нетрезва. Певица так обрадовалась началу медового месяца, что не рассчитала силы и неудачно прыгнула в бассейн.

«Я так обрадовалась, что долетела… Ну, отметила чуть-чуть. Отбила себе весь левый бок. Ну, ничего, все пройдет», - объяснила она.

Позже певица призналась, что при падении вместо воды приземлилась на асфальт. Так что теперь артистка залечивает ушибы. Несмотря на травму, выглядит Штурм отлично. Певица продемонстрировала на своей странице снимки в купальнике и в микрошортах. Поверх бюстгальтера Наталья накинула пестрое парео.

Артистка уже подумывает об активном отдыхе. Наталья заявила, что планирует заняться парусным спортом на острове. «Мне уже говорят, что синяков прибавится», - шутит звезда.

Певица отдыхает на Карибах. Фото: соцсети.

О том, что она выходит замуж за ювелира по имени Альберт (фамилию избранника артистка скрывает), Наталья объявила в ноябре 2022 года. Певица похвасталась в соцсетях помолвочным кольцом с редким камнем, которое подарил ей жених. Пара познакомилась несколько лет назад во время отдыха на Занзибаре. Наталья долго проверяла чувства возлюбленного и далеко не сразу согласилась на свадьбу с ним.

Звезда 90-х дважды выходила замуж, но оба ее замужества закончились разводами. От первого брака с однокурсником Сергеем Деевым Наталья родила дочь Елену. Сейчас ее дочь уже взрослая, живет за границей, воспитывает сыновей Даниэля и Николоса. Позже исполнительница стала женой бизнесмена Игоря Павлова и родила от него сына Арсения. В 2005 году супруги расстались со скандалом и долго делили сына через суд, определяя, с кем будет жить мальчик.