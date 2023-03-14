Собчак – о чувствах к SHAMAN: «Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях»

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

SHAMAN готовится отправиться в масштабное турне по России со своей концертной программой «Я русский». Планы у музыканта самые амбициозные: он собирается выступить в ста городах. Такая энергия не только вызывает восхищение у поклонников, но иногда становится поводом для шуток. Особенно часто Ярослава Дронова в соцсетях подкалывает Ксения Собчак.

Сам SHAMAN к едким комментариям блондинки относится спокойно. Он даже в шутку предположил, что такое повышенное внимание – это… результат влюбленности.

«Во-первых, она девушка, невежливо не отреагировать. Во-вторых, Ксения Анатольевна посвятила мне постов десять или 15. У меня реально такое ощущение, что она… банально влюбилась», - заявил 31-летний Ярослав в интервью ТАСС.

Ксения не стала отрицать, что действительно неровно дышит к Ярославу. И в шуточной форме описала свое любовное томление.

«Все так. Снятся его светлые дреды-косы, а первая весенняя капель, слегка серебрясь на московском солнце, нежной ласковой трелью шепчет мне тексты его песен. Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях», - иронично отметила Собчак в своем Telegram-канале.

Во время выступления SHAMAN засовывает микрофон за пояс или в штаны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения весьма точно подметила одну деталь, которая отличает артиста. Во время концертов SHAMAN иногда засовывает микрофон в свои черные штаны. Ярослав объясняет – мол, он так делает для удобства, чтобы освободить руки. И хотя этот жест часто смущает поклонников, Дронов уверяет, что микрофон в штанах спасает его от травм.

«У меня были попытки прятать микрофон под мышкой. Но тогда он падает, - говорит SHAMAN. - Недавно был случай, когда я не засунул микрофон в штаны и… повредил себе указательный палец. До сих пор синяк остался. Я держал микрофон в руке и показывал второй рукой людям, что надо хлопать. Отбил себе палец, ушиб получился. А вот если бы микрофон был в штанах в этот момент, может быть, травмы не произошло бы. Так что микрофон в штанах - это вопрос безопасности артиста».